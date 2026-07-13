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Les fabricants américains de puces électroniques reculent en raison des nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran et des prises de bénéfices chez les fabricants de mémoires
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Les actions des fabricants américains de puces électroniques reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la faiblesse du secteur à l'échelle mondiale ** Ce week-end, Téhéran a déclaré avoir de nouveau fermé le détroit d’Ormuz à la suite de la reprise des affrontements avec les États-Unis, ce qui a fait grimper les cours du pétrole et a freiné l’appétit pour le risque

** Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O chutent de 9%, les investisseurs prenant leurs bénéfices après une hausse de plus de 12% lors de leur entrée au Nasdaq vendredi

** Parmi les fabricants de puces mémoire, Micron Technology

MU.O recule de 5,2%, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O perdent respectivement 5,6% et 4%, tandis que Sandisk SNDK.O recule de 6,5%

** Les analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats mette à l'épreuve les valorisations déjà élevées du secteur, ce qui pourrait soit soutenir, soit tempérer la remontée spectaculaire observée cette année

** L'action du fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O recule de 1,3%

** Les fabricants de puces réseau Broadcom AVGO.O et Marvell Technology MRVL.O reculent respectivement de 1,7% et 2,5%, tandis que le fabricant de puces pour smartphones Qualcomm

QCOM.O perd 2,2%

** Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , qui fabriquent des puces pour ordinateurs personnels, serveurs et puces d’IA, reculent chacun de 2,6% ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant de puces sous contrat Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N sont restées pratiquement inchangées, la société ayant annoncé un chiffre d’affaires record au deuxième trimestre , ce qui a amorti le choc

** Les actions des fabricants d’équipements pour la production de puces, tels qu’Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O , ont également chuté de plus de 3% chacune

** L’ETF iShares Semiconductor SOXX.O a reculé de 2,6%, tandis que l’ETF VanEck Semiconductor SMH.O a perdu 2%

** L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de plus de 83% depuis le début de l’année à la dernière clôture, contre une hausse de 10% pour l’indice de référence S&P 500

.SPX

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APPLIED MATERIALS
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ISHS SEMICONDUCTOR
581,3400 USD NASDAQ -0,06%
KLA
231,5200 USD NASDAQ +0,87%
LAM RESEARCH
350,3300 USD NASDAQ -0,80%
MARVELL TECH
235,8100 USD NASDAQ -3,07%
MICRON TECHNOLOGY
979,3000 USD NASDAQ -1,24%
NVIDIA
210,9600 USD NASDAQ +4,03%
QUALCOMM
189,1600 USD NASDAQ -1,02%
S&P 500 INDEX
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TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
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