Les exportations sud-coréennes dépassent le record annuel et atteignent 709,4 milliards de dollars depuis le début de l'année

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(Ajout de données sur les exportations de puces électroniques et de voitures, ainsi que de commentaires)

Les exportations de la Corée du Sud ont atteint 709,4 milliards de dollars depuis le début de l'année, dépassant le record annuel de l'année dernière, a annoncé samedi l'administration des douanes, alors que l'économie surfe sur la vague de la forte demande mondiale de puces d'intelligence artificielle.

Les exportations du pays avaient atteint 709,3 milliards de dollars l’année dernière, un deuxième record annuel consécutif.

La quatrième économie d’Asie est en passe d’atteindre 1 000 milliards de dollars d’exportations annuelles d’ici début décembre, devenant ainsi le quatrième pays à franchir ce cap après les États-Unis, la Chine et l’Allemagne, selon le Service des douanes coréen.

“Nos exportations continuent d'afficher une dynamique de croissance remarquable, même dans un contexte commercial incertain marqué par un protectionnisme accru, la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales et la situation au Moyen-Orient”, a déclaré l'administration des douanes.

LES PUCES ÉLECTRONIQUES REPRÉSENTENT 41% DES EXPORTATIONS

De janvier à août de cette année, les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 169,6% pour atteindre 281 milliards de dollars par rapport à la même période l'année dernière, représentant 41% du total des exportations.

La Corée du Sud abrite les principaux fabricants mondiaux de puces mémoire, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS , qui profitent de la flambée des prix alors que le boom des investissements dans l’IA aggrave la pénurie de puces.

Les voitures particulières, deuxième poste d’exportation de la Corée du Sud, ont vu leurs expéditions à l’étranger reculer de 4% entre janvier et août par rapport à l’année précédente.

Les exportations de la Corée vers la Chine, sa première destination d'exportation, ont bondi de 76% au cours de cette période, tandis que les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 57%, selon ces données.