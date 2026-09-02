Les exportations de pétrole du Venezuela sont restées pratiquement inchangées en août, à 1,17 million de barils par jour, selon les données

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* L'augmentation des livraisons vers l'Inde et l'Europe a compensé la baisse des approvisionnements vers les États-Unis

* Une panne d’électricité fin juillet a affecté les unités de valorisation du brut et les stations de mélange de PDVSA

* Les sociétés de négoce ont maintenu les volumes d'exportation à un niveau stable, à environ 597 000 barils par jour

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

par Marianna Parraga et Mircely Guanipa

Les exportations de pétrole du Venezuela sont restées pratiquement inchangées en août, à 1,17 million de barils par jour, l’augmentation des flux vers l’Inde et l’Europe ayant compensé la baisse des livraisons vers les États-Unis, son principal marché, selon des documents et des données de suivi des navires publiés mardi.

Le nombre de pétroliers faisant la queue pour être chargés et leur temps d’attente moyen ont augmenté le mois dernier, le mauvais état des terminaux de la société publique PDVSA et les problèmes de qualité du brut ayant entraîné des retards plus importants, ce qui constitue un obstacle au projet américain visant à stimuler rapidement les exportations de pétrole de ce pays membre de l’OPEP.

Une panne d’électricité survenue fin juillet, qui a touché l’ensemble des installations de valorisation et des stations de mélange de PDVSA, a également contribué aux retards de chargement en août, comme l’indique l’un des documents.

Toutefois, les sociétés de négoce, notamment Vitol et Trafigura, ont réussi à maintenir leurs volumes d’exportation stables à environ 597 000 barils par jour, contre 604 000 barils par jour en juillet; tandis que les exportations de brut vénézuélien par le géant américain Chevron CVX.N ont légèrement reculé, passant de 293 000 barils par jour le mois précédent à 286 000 barils par jour, selon ces données.

Les exportations de pétrole du Venezuela vers les États-Unis se sont élevées en moyenne à environ 553 000 barils par jour, un niveau inférieur au record de 786 000 barils par jour atteint en juillet. Les expéditions vers l'Inde ont augmenté de 66 % par rapport au mois précédent pour atteindre 297 000 barils par jour, tandis que les exportations vers l'Europe ont presque triplé pour s'établir à environ 260 000 barils par jour.

Le pays a également importé environ 166 000 barils par jour de carburant le mois dernier, principalement du naphta américain destiné à diluer sa production de brut extra-lourd, soit plus du double des 81 000 barils par jour importés en juillet, selon ces données.

Les exportations de pétrole du Venezuela devraient bientôt évoluer suite à la migration de dizaines de projets pétroliers vers de nouvelles conditions contractuelles, qui autorisent la conclusion de nouveaux contrats d’approvisionnement par les partenaires de PDVSA, lesquels pourront commercialiser leur part de production de manière indépendante.

Un accord ambitieux sur la production pétrolière , récemment annoncé et impliquant Caracas, Washington et le producteur américain North American Blue Energy Partners, devrait également entraîner une augmentation des flux de brut vénézuélien vers les États-Unis.