Les exportations de pétrole du Venezuela ont rebondi à 800 000 bpj en janvier sous contrôle américain - données d'expédition

par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole du Venezuela ont rebondi à quelque 800 000 barils par jour (bpd) en janvier sous le contrôle des États-Unis, contre 498 000 bpd en décembre, à la suite de la capture du président Nicolas Maduro par les États-Unis et de la fin du blocus pétrolier sur le pays, qui a permis aux négociants d'acheminer la plupart des exportations, selon les données d'expédition.

Le mois dernier, les États-Unis sont redevenus la principale destination individuelle du brut vénézuélien, avec quelque 284 000 bpj exportés, dont 220 000 bpj ont été expédiés par la major américaine Chevron CVX.N , soit une forte augmentation par rapport aux 99 000 bpj qu'elle avait expédiés le mois précédent.

Les sociétés de négoce Vitol et Trafigura ont exporté quelque 12 millions de barils de brut et de mazout vénézuéliens sous licence américaine, soit environ 392 000 bpj en janvier, principalement vers des terminaux de stockage dans les Caraïbes, selon les données, à partir desquels elles ont commencé à exporter et à commercialiser des cargaisons vers des clients aux États-Unis, en Europe et en Inde.