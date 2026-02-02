Les exportations de pétrole du Venezuela ont fortement augmenté en janvier sous le contrôle des États-Unis, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chevron a plus que doublé ses exportations de brut pour atteindre 220 000 bpj

*

Vitol et Trafigura ont expédié quelque 12 millions de barils

*

Les exportations de janvier sont proches de la moyenne de 2025

*

Des millions de barils restent à écouler

(Ajout d'un graphique et de détails aux paragraphes 6, 9 et 11-13) par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole vénézuélien ont atteint 800 000 barils par jour (bpd) en janvier, contre 498 000 bpd en décembre, après l'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis et la fin d'un blocus pétrolier qui a permis aux négociants d'acheminer la plupart des exportations, selon les données d'expédition.

Washington a imposé un embargo pétrolier au pays sanctionné par les États-Unis en décembre pour faire pression sur Maduro et a saisi sept pétroliers.

Le blocus a conduit à l'accumulation de plus de 40 millions de barils de brut et de carburant dans des réservoirs terrestres et des navires qui ne pouvaient pas être exportés et a forcé la compagnie énergétique publique vénézuélienne PDVSA à réduire sa production au début du mois de janvier.

Depuis que le département du Trésor américain a accordé les premières licences aux négociants Trafigura et Vitol en janvier pour commencer à exporter les stocks, la production, le traitement et les expéditions de pétrole du membre de l'OPEP se sont accélérés, selon les données basées sur les mouvements des navires-citernes.

Le volume de janvier était proche des exportations moyennes de 847 000 bpj de brut et de carburant de l'année dernière. Toutefois, les partenaires et les négociants de PDVSA devraient continuer à accélérer le rythme des exportations pour drainer les millions de barils encore en stock, afin que les réductions de la production de brut puissent être totalement annulées.

Les exportations de janvier étaient légèrement inférieures aux 867 000 bpj expédiés au cours du même mois de 2025, selon les données.

La semaine dernière, le département du Trésor a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines et PDVSA à exporter, stocker, transporter et raffiner le pétrole vénézuélien, ce qui constitue une nouvelle étape dans le démêlage des exportations. Les partenaires de PDVSA, dont Chevron CVX.N , attendent toujours des licences individuelles pour étendre leurs activités.

Le mois dernier, les États-Unis sont redevenus la principale destination individuelle du brut vénézuélien, avec quelque 284 000 bpj exportés, dont 220 000 bpj par Chevron, contre 99 000 bpj le mois précédent.

La Chine, qui était jusqu'en décembre la principale destination du pétrole vénézuélien, avec plus de 70 % des exportations totales, a reçu 156 000 bpj le mois dernier. Il n'y a pas eu d'exportations vers l'allié politique Cuba.

Vitol et Trafigura ont exporté 12 millions de barils de brut et de mazout vénézuéliens sous licence américaine, soit environ 392 000 bpj en janvier, principalement vers des terminaux de stockage dans les Caraïbes, selon les données, à partir desquels ils ont commencé à exporter et à commercialiser des cargaisons vers des clients aux États-Unis, en Europe et en Inde.

Entre 18 et 38 millions de barils supplémentaires doivent encore être exportés dans le cadre de l'accord d'approvisionnement phare de 2 milliards de dollars conclu entre Caracas et Washington peu après l'arrestation de M. Maduro, le produit de la vente étant destiné à un fonds supervisé par les États-Unis.

Dimanche, le Venezuela a exporté sa première cargaison de gaz de pétrole liquéfié (LPG) depuis près de trois ans, à bord du Chrysopigi Lady, navire affrété par Trafigura, qui a quitté le port de José. Le pays sud-américain exportait auparavant de petits volumes de GPL vers Cuba, selon les données relatives au transport maritime.

Chevron et Vitol ont également livré des cargaisons de naphta lourd à PDVSA et à ses coentreprises en janvier, des importations essentielles pour diluer le brut extra-lourd du Venezuela et garantir la production de qualités exportables.