SpaceX fusionne avec xAI en vue d'une potentielle entrée en Bourse à 1 250 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 23:03
Cette intégration marque le rapprochement le plus ambitieux jamais réalisé au sein de l'écosystème industriel de Musk. SpaceX, valorisée à 800 milliards de dollars lors d'une vente secondaire en 2025, et xAI, estimée à 230 milliards après une levée de fonds récente, forment un conglomérat tourné vers une innovation "verticale", selon les termes de Musk. Tesla a récemment annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI, consolidant les liens entre les différentes entreprises du magnat de la tech.
Cette nouvelle structure intervient alors que xAI est sous le feu des critiques réglementaires. En 2023, Musk avait déjà intégré le réseau social X à xAI, dont les outils ont été impliqués dans la diffusion d'images générées par IA à caractère illégal ou non consenti. L'entité est aujourd'hui visée par plusieurs enquêtes en Europe, en Inde et aux États-Unis. Fondée en 2002, SpaceX reste quant à elle un acteur clé du spatial mondial, soutenu par ses contrats avec la NASA et le développement du réseau Starlink. xAI, créée en 2023, ambitionne de concurrencer directement OpenAI, avec laquelle Musk est engagé dans un litige public depuis son départ en 2018.
Valeurs associées
|421,8100 USD
|NASDAQ
|-2,00%
