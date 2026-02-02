 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX fusionne avec xAI en vue d'une potentielle entrée en Bourse à 1 250 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 23:03

Elon Musk a annoncé la fusion de SpaceX avec sa start-up d'intelligence artificielle xAI, une opération stratégique destinée à préparer une introduction en Bourse de grande envergure. Selon Bloomberg, l'entité ainsi constituée pourrait atteindre une valorisation de 1 250 milliards de dollars lors de sa cotation. Les documents officiels déposés dans le Nevada indiquent que la transaction a été finalisée le 2 février, avec SpaceX désormais désignée comme membre dirigeant de X.AI Holdings. Cette fusion réunit des activités couvrant l'IA, l'aérospatial, les télécommunications via Starlink et les réseaux sociaux avec X (ex-Twitter).

Cette intégration marque le rapprochement le plus ambitieux jamais réalisé au sein de l'écosystème industriel de Musk. SpaceX, valorisée à 800 milliards de dollars lors d'une vente secondaire en 2025, et xAI, estimée à 230 milliards après une levée de fonds récente, forment un conglomérat tourné vers une innovation "verticale", selon les termes de Musk. Tesla a récemment annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI, consolidant les liens entre les différentes entreprises du magnat de la tech.

Cette nouvelle structure intervient alors que xAI est sous le feu des critiques réglementaires. En 2023, Musk avait déjà intégré le réseau social X à xAI, dont les outils ont été impliqués dans la diffusion d'images générées par IA à caractère illégal ou non consenti. L'entité est aujourd'hui visée par plusieurs enquêtes en Europe, en Inde et aux États-Unis. Fondée en 2002, SpaceX reste quant à elle un acteur clé du spatial mondial, soutenu par ses contrats avec la NASA et le développement du réseau Starlink. xAI, créée en 2023, ambitionne de concurrencer directement OpenAI, avec laquelle Musk est engagé dans un litige public depuis son départ en 2018.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
421,8100 USD NASDAQ -2,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants saluent les forces gouvernementales syriennes qui entrent à Hassaké, ans le nord-est de la Syrie, le 2 février 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: les forces gouvernementales entrent dans la zone sous contrôle kurde
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:55 

    Les forces gouvernementales syriennes sont entrées lundi dans la ville de Hassaké, bastion kurde, en vertu d'un accord entre Damas et les Kurdes pour intégrer ces derniers à l'Etat syrien, selon une équipe de l'AFP sur place. L'accord a été annoncé vendredi après ... Lire la suite

  • La nouvelle présidente élue du Costa Rica, Laura Fernandez, lors d'une conférence de presse à San Jose ( AFP / Marvin RECINOS )
    Costa Rica: la présidente élue compte sur Bukele pour lutter contre le narcotrafic
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:54 

    Laura Fernandez, présidente élue du Costa Rica, a déclaré lundi au lendemain de sa victoire électorale qu'elle comptait sur le président salvadorien Nayib Bukele pour "mener à bien" sa stratégie de lutte contre le narcotrafic. M. Bukele, plébiscité par de nombreux ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en territoire positif pour débuter février
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, pour la première séance du mois, accueillant avec optimisme des données sur l'industrie aux Etats-Unis en attendant une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Le Dow Jones a gagné 1,05%, l'indice Nasdaq a pris ... Lire la suite

  • (ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )
    Affaire Epstein : après Andrew, la chute de Peter Mandelson
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:27 

    L'ex-prince Andrew n'est pas le seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein : depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient et pourraient sceller ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank