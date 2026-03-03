Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 6,5 % en février en raison de la perte du marché chinois, selon les données disponibles

Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 6,5 % en février par rapport au mois précédent pour atteindre quelque 737 000 barils par jour, car l'augmentation des expéditions vers les États-Unis et l'Europe n'a pas pu compenser entièrement la perte de ce qui était le principal marché du pays de l'OPEP, la Chine, selon les données de surveillance des navires et les documents de la société d'État PDVSA.

Washington contrôle les exportations de pétrole du pays sud-américain depuis début janvier, lorsque les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro. Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ainsi que le producteur américain Chevron CVX.N se taillent désormais la part du lion dans les exportations de barils du Venezuela.

Même si Chevron et les négociants ont envoyé davantage de cargaisons vers les États-Unis, l'Europe et les Caraïbes le mois dernier, l'augmentation n'a pas suffi à compenser la baisse de 67 % des exportations vers l'Asie, qui se sont élevées en moyenne à 48 000 bpj, contre 145 000 bpj en janvier et plus de 600 000 bpj l'année dernière.

Le manque de très gros transporteurs de brut pour acheminer des cargaisons plus importantes a également limité les exportations du Venezuela, dont le principal port pétrolier, le terminal Jose, traite environ 70 % du total des cargaisons, ce qui nécessite des navires plus grands pour réduire les temps de chargement.

Dans l'ensemble, les exportations de pétrole en février ont été inférieures de 6,5 % à celles de janvier et de 19 % à celles du même mois de 2025. Les maisons de commerce ont exporté un total de 26,9 millions de barils depuis qu'elles ont commencé à commercialiser et à expédier le brut et le carburant du pays le mois dernier, selon les données, sur les quelque 40 millions de barils vendus jusqu'à présent sous le contrôle des États-Unis.

Les exportations directes du Venezuela vers les États-Unis ont augmenté de 32 % pour atteindre environ 375 000 bpj, les expéditions vers l'Europe ont été multipliées par neuf pour atteindre 158 000 bpj et Chevron a vendu sa première cargaison de brut lourd vénézuélien au raffineur indien Reliance Industries RELI.NS en trois ans.

Avec au moins une demi-douzaine de superpétroliers naviguant vers le Venezuela pour prendre des cargaisons, les exportations devraient s'accélérer en mars, en particulier vers l'Inde , selon les données.