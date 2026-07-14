Les exportations de la Chine battent les attentes en juin, portées par l'IA

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

Les exportations de la Chine ont dépassé les attentes en juin, montrent des données publiées mardi, dans le sillage d'une demande solide pour les semi-conducteurs et favorisées par le désir des industriels d'envoyer des produits aux Etats-Unis avant de possibles droits de douane américains supplémentaires.

Dans ce contexte, les préoccupations à propos des répercussions de la guerre en Iran et d'un ralentissement de la demande mondiale sont passées au second plan.

Selon les douanes chinoises, les exportations ont progressé le mois dernier de 27,0% sur un an, alors que le consensus ressortait à +18,2% après une hausse de 19,4% en mai. Il s'agit d'un pic de quatre mois.

Pour leur part, les importations chinoises ont bondi en juin de 36,0% sur un an, une croissance sans précédent en cinq ans, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne une progression de 24,0% après une hausse de 27,4% en mai.

Ces données officielles suggèrent que les industriels chinois ont continué d'enregistrer des commandes en dépit d'une croissance au ralenti dans les économies majeures et de l'incertitude autour des relations commerciales entre Pékin et Washington.

Les ventes des exportateurs chinois ont été soutenues par la forte demande à travers le monde pour les produits liés à l'intelligence artificielle (IA), avec pour effet de soutenir la deuxième économie mondiale alors même que la guerre au Moyen-Orient pèse et que la crise prolongée du secteur immobilier continue de nuire à la demande intérieure.

Des analystes ont prévenu que la faiblesse de la demande intérieure laissait l'économie chinoise sous la menace de facteurs extérieurs, prévenant que la solidité des exportations, qui avait permis au produit intérieur but (PIB) national de battre les attentes au premier trimestre, pourrait ne pas durer.

Les données sur la croissance au deuxième trimestre sont attendues mercredi.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)