Les exportations automobiles mexicaines s'effondrent en septembre sous l'effet des droits de douane américains

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* Les exportations automobiles ont reculé de 12 % en septembre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de l'INEGI

* Les voitures mexicaines restent soumises à des droits de douane américains effectifs de 10 % à 12 % pendant les négociations de révision de l'USMCA

* Les ventes automobiles sur le marché intérieur ont progressé de 8 % en septembre, contribuant à atténuer les difficultés du secteur

par Sarah Morland

Les exportations automobiles du Mexique ont enregistré leur plus forte baisse depuis le début de l'année, selon les données publiées mercredi par l'INEGI, l'office national des statistiques. Les analystes attribuent ce recul aux politiques tarifaires des États-Unis, principal marché du premier secteur industriel de ce pays d'Amérique latine.

Les exportations automobiles mexicaines ont chuté de 12 % en septembre par rapport à l’année précédente, soit la plus forte baisse depuis décembre 2025, tandis que la production mensuelle s’est effondrée de 15 %. Les ventes nationales ont toutefois progressé de 8 %, contribuant ainsi à atténuer les difficultés de ce secteur manufacturier clé.

Ces données interviennent alors que les responsables gouvernementaux réexaminent l’accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada , mais même si les négociations se poursuivent, les voitures mexicaines restent soumises à des droits de douane de 25 %. Les autorités mexicaines estiment que le respect des règles imposant l’utilisation de pièces d’origine nord-américaine permet de ramener cette charge à 10 % à 12 %.

Les deux économies se sont étroitement imbriquées au fil de trois décennies d’accords de libre-échange successifs, mais les revirements politiques soudains et les droits de douane instaurés sous l’administration Trump ont ébranlé la confiance des chefs d’entreprise dans les chaînes d’approvisionnement établies de longue date .

« Cela a généré une plus grande incertitude chez les constructeurs automobiles et a affecté les décisions en matière de production et d’exportation », a déclaré Janneth Quiroz, directrice de l’analyse économique chez Monex, qui a averti que la dépendance du Mexique vis-à-vis du marché américain constituait le principal risque pour le secteur.

« Les données de septembre constituent un signe d’alerte plutôt qu’un signal de crise », a-t-elle ajouté. « Si cette tendance se poursuit jusqu’en 2027, nous pourrions alors effectivement parler d’un problème plus structurel pour l’industrie manufacturière mexicaine. »

General Motors a annoncé l’année dernière un investissement de 4 milliards de dollars visant à transférer une partie de sa production du Mexique vers les États-Unis, alors que le constructeur doit composer avec des politiques tarifaires tumultueuses. Le constructeur de Chevrolet, tout comme Ford

F.N et Nissan 7201.T , a enregistré une baisse significative de ses exportations en septembre.

Mercedes-Benz MBGn.DE , qui a fermé en mai dernier une usine exploitée en joint-venture avec Nissan, n’a ni produit ni exporté la moindre voiture le mois dernier, une première depuis qu’elle a commencé à exporter il y a huit ans.

Toutefois, d’autres constructeurs ont pris le relais, notamment le sud-coréen Kia 000270.KS , l’allemand BMW

BMWG.DE et le japonais Mazda 7261.T , ce dernier ayant plus que doublé ses exportations mensuelles.

La principale chambre automobile mexicaine, l’AMIA, a souligné mercredi lors d’une conférence de presse que le Mexique restait le premier fournisseur étranger de voitures aux États-Unis, fournissant 16 % des véhicules légers sur un marché qui a reculé de 2 % depuis le début de l’année.

Les données de l’AMIA ont montré que, tandis que les exportations vers les États-Unis ont reculé de 5 % au cours des neuf premiers mois de 2026, le Canada — deuxième marché du Mexique — a augmenté ses achats d’un peu plus de 9 %.

Alejandra Vargas, analyste chez Ve Por Mas (ou Bx+), a averti qu’un ralentissement prolongé pourrait avoir des répercussions sur les décisions d’investissement des constructeurs automobiles, ainsi que sur l’activité manufacturière du Mexique et sa croissance économique globale.

« L’évolution des relations commerciales entre le Mexique et les États-Unis restera le principal facteur déterminant pour l’avenir du secteur au cours des prochains mois », a-t-elle déclaré.