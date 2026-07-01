Les exportations américaines de GNL vers l'Europe reculent alors que les prix en Asie s'envolent

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* La part de l'Europe dans les exportations américaines de GNL est tombée à un peu moins de 42% en juin

* L'Égypte a importé un volume record de 1,06 million de tonnes métriques de GNL américain

* L'élargissement des écarts de prix et le ralentissement de la demande européenne ont incité les exportateurs américains à réorienter leurs cargaisons

par Curtis Williams

Pour la première fois depuis près de deux ans, moins de la moitié des exportations américaines de GNL ont été destinées à l’Europe le mois dernier, les prix plus élevés en Asie et les importations record de l’Égypte ayant détourné les cargaisons, selon les données préliminaires de suivi des navires fournies par LSEG. Ce changement marque la première fois depuis juillet 2024 que l’Europe n’absorbe pas la majorité des exportations mensuelles américaines de gaz naturel liquéfié. Les acheteurs européens, qui doivent encore remplir leurs stocks avant la prochaine saison hivernale, attendent des prix plus avantageux. Le mois dernier, les prix au comptant asiatiques se sont négociés avec une prime par rapport à ceux de l’Europe, ce qui a incité les exportateurs à réorienter leurs expéditions vers l’Est. L’indice de référence asiatique JKM JKMc1 s’est établi en moyenne à 17,33 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) en juin, contre 13,19 dollars par mmBtu pour l’indice de référence européen TTF TRNLTTFMc1 , selon les données de LSEG.

Les acheteurs égyptiens, quant à eux, ont payé des primes pouvant atteindre 1 $ par mmBtu par rapport aux prix indexés sur le TTF.

Les contraintes d’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, liées aux tensions géopolitiques régionales, ainsi que le ralentissement de la demande européenne ont creusé l’écart de prix et créé des opportunités d’arbitrage pour les exportateurs américains. Les exportations totales de GNL américain ont légèrement augmenté pour atteindre 10,6 millions de tonnes métriques (MT) en juin, bien que ce mois comptait un jour de moins que mai. La production a été soutenue par la remise en service d’installations, notamment celles de Cheniere Energy LNG.N et de Freeport LNG, après des opérations de maintenance programmées.

Sur ce total, 4,41 MT ont été expédiées vers l’Europe, soit un peu moins de 42% des exportations, contre 5,13 MT, soit un peu plus de 50%, en mai. Les analystes ont relevéune demande modérée de la part de l’Europe et ont indiqué que certains traders avaient freiné leurs achats, anticipant une augmentation de l’offre mondiale de GNL susceptible de contribuer à faire baisser les prix plus tard dans l’année.

“Ce phénomène de backwardation sur la courbe à terme signifie que les négociants campent sur leurs positions et n’achètent actuellement que très peu de gaz”, a déclaré Hans van Cleef, responsable de la recherche sur l’énergie chez Eqolibrium. “La crainte de payer trop cher prévaut.”

L’Égypte s’est imposée comme un acheteur majeur, important un volume record de 1,06 MT de GNL américain en juin, ce qui représente près de 10% des exportations totales, selon les données de LSEG.

Les livraisons vers l’Asie ont totalisé 3,25 MT, soit environ 31% des exportations, un chiffre légèrement inférieur aux niveaux de mai, mais nettement supérieur à ceux enregistrés plus tôt en 2026, selon les données de la LSEG.

Les exportations vers l’Amérique latine ont également augmenté pour atteindre 0,96 MT, les acheteurs cherchant à compenser la baisse de l’offre en provenance de Trinité-et-Tobago, où des travaux de maintenance sur les installations d’Atlantic LNG, détenues par Shell SHEL.L et BP

BP.L , ont réduit la production, selon les données de LSEG.

Environ 0,73 MT de GNL américain ont été expédiées sans destination fixe, les cargaisons cherchant des acheteurs pendant leur transit en mer.

D'autres cargaisons isolées ont été vendues aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et au Sénégal.