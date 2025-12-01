Les exportations américaines de GNL ont atteint un niveau record en novembre en raison d'un temps plus frais et d'une forte production

Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié ont atteint un niveau mensuel record en novembre pour le deuxième mois consécutif, grâce à un temps plus frais et à une production importante des deux plus grands producteurs du pays, selon les données préliminaires de la société financière LSEG. Les États-Unis, premier exportateur mondial de GNL, ont expédié 10,9 millions de tonnes métriques le mois dernier, en hausse par rapport aux 10,1 millions de tonnes métriques d'octobre, malgré un jour de moins dans le mois, selon les données de LSEG.

Cheniere Energy LNG.N , le plus grand exportateur américain de GNL, a augmenté ses expéditions à 4,6 millions de tonnes métriques à partir de ses deux usines du Texas, contre 4,1 millions de tonnes métriques en octobre. Venture Global LNG

VG.N , le deuxième plus grand exportateur, est resté stable à 3 millions de tonnes en novembre, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Les usines de GNL fonctionnent généralement plus efficacement dans des conditions plus fraîches. Les températures moyennes le long de la côte du Golfe ont été inférieures d'environ 8 degrés Fahrenheit en novembre par rapport à octobre, selon le service météorologique national des États-Unis.

L'augmentation des exportations de GNL a poussé la demande américaine de gaz naturel pour la liquéfaction à un niveau record de 18 milliards de pieds cubes par jour en novembre. La demande quotidienne a dépassé les 19 milliards de pieds cubes par jour pour la première fois la semaine dernière. Les prix du gaz au Henry Hub ont atteint en moyenne 4,47 dollars par mmBtu en novembre, contre 3,36 dollars en octobre.

L'EUROPE RESTE UN MARCHÉ CLÉ

L'Europe a reçu 70 % des exportations américaines de GNL en novembre, soit 7,5 millions de tonnes, contre 69 % en octobre. La Turquie est devenue un acheteur majeur, avec 12 cargaisons totalisant 0,9 million de tonnes, contre une seule en octobre.

Les exportations vers l'Asie sont tombées à 1,75 million de tonnes, soit 16% du total, contre 1,96 million de tonnes en octobre, la demande au comptant en Asie du Nord-Est restant faible. L'Amérique latine a reçu 0,66 million de tonnes, légèrement plus qu'en octobre, tandis que l'Égypte a acheté 0,84 million de tonnes dans un contexte de difficultés d'approvisionnement.

Les prix de référence européens du mécanisme de transfert de titre néerlandais ont atteint en moyenne 10,40 dollars par million d'unités thermiques britanniques en novembre, en baisse par rapport aux 10,88 dollars d'octobre. Le Japan Korea Marker s'est établi en moyenne à 11,25 dollars, contre 11,11 dollars en octobre.

"L'opportunité d'arbitrage pour les cargaisons de GNL américain vers l'Asie via le Cap de Bonne Espérance reste fermée, ce qui conduira à un afflux continu de cargaisons américaines flexibles vers l'Europe du Nord-Ouest", a déclaré LSEG dans une note.