Les exportations américaines de GNL ont atteint leur deuxième plus haut niveau mensuel jamais enregistré, dans un contexte de forte hausse de la demande en Europe

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* L'Europe intensifie ses achats à l'approche de l'hiver

* Golden Pass LNG a augmenté ses exportations alors que la nouvelle usine poursuivait sa montée en puissance

par Curtis Williams

Les exportations américaines de GNL ont atteint en octobre leur deuxième plus haut niveau mensuel jamais enregistré, les producteurs ayant augmenté leur production pour répondre à la forte demande européenne et tirer parti des prix du gaz naturel, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années, selon les données de LSEG.

Les exportations vers l'Europe ont atteint 6,89 millions de tonnes métriques en octobre, soit une hausse de près d'un million de tonnes par rapport aux 5,91 millions de tonnes métriques enregistrées en septembre, comme l'indiquent les données de suivi des navires de LSEG.

Cette hausse reflétait le besoin de l’Europe de sécuriser ses approvisionnements avant l’hiver et le resserrement de l’écart de prix entre l’Europe et l’Asie.

L’indice de référence européen TTF et l’indice de référence asiatique JKM se sont tous deux établis en moyenne à environ 28 dollars par million d’unités thermiques britanniques en octobre, un niveau nettement supérieur à celui de septembre et parmi les plus élevés depuis la crise énergétique qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Les exportations de l’usine de GNL de Golden Pass, au Texas, détenue par QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , ont doublé pour atteindre quatre cargaisons en octobre, selon les données de suivi des navires.

Les exportations américaines de GNL vers l’Asie ont peu évolué par rapport à septembre, bien que le mois d’octobre comptait un jour calendaire supplémentaire. Les acheteurs asiatiques ont importé 2,73 MT en octobre, contre 2,84 MT en septembre.

L’Égypte est restée un acheteur important de GNL américain, avec 0,68 MT importées en octobre, un chiffre inchangé par rapport à septembre.

Les exportations vers l’Amérique latine ont également augmenté, passant de 0,53 MT le mois précédent à 0,68 MT en octobre.

Environ 0,59 MT de GNL ont quitté les terminaux d’exportation américains en octobre sans destination finale, restant en mer dans l’attente d’acheteurs potentiels, selon les données de suivi des navires.