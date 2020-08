Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les exportateurs français de vin déplorent le maintien des tarifs US Reuters • 13/08/2020 à 08:39









LES EXPORTATEURS FRANÇAIS DE VIN DÉPLORENT LE MAINTIEN DES TARIFS US PARIS (Reuters) - La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France (FEVS) a déclaré jeudi "regrette(r) le maintien des sanctions américaines contre les vins français", au lendemain de l'annonce par Washington du maintien des droits de douane supplémentaires de 25% sur différents produits européens dans le cadre du litige sur les subventions à Airbus et Boeing. "Nous regrettons cette décision qui continue de pénaliser fortement les exportateurs français", a déclaré César Giron, président de la FEVS, cité dans un communiqué. En vigueur depuis le 18 octobre, ces mesures fragilisent encore davantage une filière déjà pénalisée par le Brexit et les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Selon la FEVS, sur les huit premiers mois d'application de ces sanctions, soit jusqu'à fin juin, les sanctions américaines ont entraîné une baisse de 35% des importations françaises de vins tranquilles aux Etats-Unis, ce qui représenterait en rythme annuel une perte de chiffre d'affaires de près de 415 millions d'euros. "Nous demandons une nouvelle fois aux autorités françaises et européennes de mettre en place les nécessaires dispositifs d'accompagnement des entreprises pour compenser les effets néfastes des sanctions américaines", en attendant la résolution d'un "conflit qui nous est étranger", souligne la FEVS. Le gouvernement a annoncé au début du mois une augmentation du plan de soutien à la fillère viticole, le faisant passer 170 à 250 millions d'euros. (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

