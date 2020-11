Les examens du CFA annulés à Paris

(NEWSManagers.com) - Dans la foulée de l'allocution d'Emmanuel Macron ce 28 octobre, et l'annonce d'un nouveau confinement pour quatre semaines en France, le CFA Institute vient d'annuler la tenue de ses examens de décembre dans l'Hexagone.

Paris s'ajoute à une longue liste de villes européennes et mondiales qui ont dû supprimer leur session hivernale. En Europe, les villes qui ont annulé la tenue de l'examen sont Londres, Birmingham, Munich, Francfort, Prague, Dublin, Zurich, et Varsovie. Les plus grandes villes d'Amérique du Nord et du Sud ont également renoncé à son organisation.

La session de décembre 2020 accueille exceptionnellement les trois niveaux, la session de mai ayant été annulée pour cause de Covid-19. Il s'agit de la dernière de l'histoire à se passer sur papier, puisque les examens se feront sur ordinateur à partir de 2021.