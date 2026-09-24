Les ETF sur obligations d'État ont atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années alors que les rendements obligataires s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des fonds indiciels cotés (ETF) reproduisant l'évolution des bons du Trésor américain reculent avant l'ouverture, alors que les rendements des obligations à long terme atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années

** Les rendements des bons du Trésor américain, qui évoluent à l'inverse des cours, baissent alors que la vague de ventes qui sévit depuis plusieurs mois sur les marchés obligataires mondiaux s'accélère

** L’ETF iShares 20+ Year Treasury Bond TLT.O recule de 0,6% à 80 dollars, et devrait prolonger sa baisse après avoir atteint mercredi son plus bas niveau historique

** L'ETF iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF.O recule de 0,1% après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus de deux ans lors de la dernière séance

** L’ETF iShares US Treasury Bond GOVT.Z recule légèrement de 0,1% dans un volume d’échanges modéré; le GOVT a atteint mercredi son plus bas niveau depuis novembre 2023

** Le rendement de l’obligation américaine à 30 ans

US30YT=RR a brièvement atteint son plus haut niveau depuis 2004; le rendement de l’obligation de référence à 10 ans

US10YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2007

** Les rendements des obligations d'État ont fortement augmenté ces derniers temps en raison des craintes inflationnistes liées à la flambée des cours du pétrole, des inquiétudes concernant la santé budgétaire des États-Unis et des risques accrus de hausses futures des taux d'intérêt