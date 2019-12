Les ETF peu transparents promis à un bel avenir, selon State Street

(NEWSManagers.com) - Les ETF n' ont pas fini de défrayer la chronique financière. Selon un sondage que vient de publier State Street auprès de sociétés de gestion et propriétaires d' actifs américains (*), les ETF opaques ou en tout cas peu transparents (" semi-transparent " ) sont promis à un bel avenir sur le marché américain. Compte tenu de l' assouplissement du régulateur vis-à-vis de ces ETF actifs peu transparents, de nombreux participants au sondage estiment désormais que ces véhicules vont jouer un rôle beaucoup plus important sur le marché. Près de la moitié d' entre eux (47%) affirment que ces ETF vont jouer un rôle significatif dans la future stratégie de portefeuille de leur société. De la même façon, 46% d' entre eux indiquent que ces produits vont contribuer à limiter les flux d' investissements actifs vers les investissements passifs.

Le mois dernier, la Securities & Exchange Commission (SEC) a donné son feu vert au lancement de six ETF peut transparents qui ne communiquent pas la composition de leur portefeuille sur une base quotidienne. Ces fonds, souvent qualifiés " non-transparents " , se présentent comme de nouveaux véhicules d' investissement qui permettent aux gérants actifs de tirer parti des avantages de la structure ETF (trading plus liquide, avantages fiscaux) tout en dissimulant leur stratégie. T. Rowe Price, Fidelity et Natixis figurent parmi les acteurs dont les fonds ont été approuvés par la SEC.

" L' enquête vient appuyer ce que nous pensions de façon diffuse depuis quelque temps : l' avenir est radieux pour les ETF d' actions gérés activement, de même que pour les sociétés cherchant à externaliser leurs activités de trading et à accroître leurs allocations dans des investissements liés aux actifs digitaux " , a commenté Nadine Chakar, responsable mondiale de l' unité Global Markets chez State Street.

Le sondage montre que les actifs digitaux gagnent en crédibilité auprès des investisseurs, sociétés de gestion et propriétaires d' actifs, seulement 6% des participants indiquant qu' ils n' ont aucun investissement lié à des actifs digitaux et aucun projet dans ce sens pour l' année prochaine.

Plus des deux tiers des plus grandes sociétés envisagent de gonfler leurs allocations dans les actifs digitaux. Au total, 38% des participants vont augmenter leur allocation, 45% la maintenant à son niveau actuel.

Le sondage relève que 45% des répondants sont persuadés qu' un ETF dédié au bitcoin ou un autre ETF spécialisé sur une crypto-monnaie aura le feu vert du régulateur et sera lancée dans le courant de 2020.

On observe enfin que 45% des participants estiment que la tokénisation des actifs traditionnels constituera une rupture massive sur le marché dans les cinq prochaines années. La tokénisation présentant de nombreux avantages (amélioration de la gestion du risque pour 62%, transparence pour 55%, amélioration de la sécurité (55% ou encore démocratisation de l' investissement pour les investisseurs retail (36%). Toutefois, 55% pensent que les risques inhérents aux actifs tokénisés sont trop grands pour susciter une large adoption chez les investisseurs institutionnels.

(*) 2020 Outlook on Trading Technology & Outsourcing, Financing and Global Markets