Les ETF ont fait tomber les records en Europe en 2021

(NEWSManagers.com) - L’année 2021 a effacé une poignée de records sur le segment des fonds indiciels cotés (ETF) en Europe selon les données de l’Observatoire Quantalys de la gestion ETF, créé en partenariat avec le gestionnaire d’actifs BNP Paribas Asset Management.

Les encours gérés sur les 1.620 ETF recensés en Europe s’élevaient ainsi à 1.333 milliards d’euros fin 2021, soit une hausse de 32% par rapport à fin 2020 où ils se trouvaient déjà à un niveau jamais atteint. En considérant la totalité des actifs sous gestion de l’univers des fonds Ucits en Europe en 2021, la part représentée par les ETF atteignait 14% contre 12% l’année précédente.

« L’Europe forme 20% du marché mondial des ETF en termes de produits et 13% des encours sur les ETF à travers le monde. Le marché est encore piloté par l’Amérique du Nord », précise Jean-François Bay, directeur général du fournisseur de données et solutions technologiques Quantalys. ETFGI avait indiqué en début d'année que les encours mondiaux d'ETF s'établisaient fin 2021 à 10.270 milliards de dollars.

Les ETF ont aussi enregistré une collecte nette record à hauteur de 162 milliards d’euros en Europe, balayant le précédent record de 117 milliards d’euros d’entrées nettes enregistré en 2020. Plus d’un tiers de la collecte nette des fonds d’investissement en Europe l’an dernier est venue des ETF.

Ruée vers les ETF obligataires au premier trimestre 2022

Dans le détail en 2021, les investisseurs européens ont placé 117 milliards d’euros sur les ETF actions, 40 milliards sur les ETF obligataires, 1 milliard sur les ETF mixtes et monétaires et plus de 2 milliards sur les ETF portant sur d’autres classes d’actifs.

« 2021 a été une année de rebond technique fort avec la sortie de crise Covid-19 et l’injonction de liquidités dans le marché. Le mouvement de collecte sur les ETF devient de plus en plus important quel que soient les conditions de marché », poursuit Jean-François Bay. Bertrand Alfandari, responsable du développement de l'activité ETF et fonds indiciels de BNP PAM, ajoute que l’année porteuse des actions en 2021 a bien favorisé la collecte et l’effet marché – estimé à 159 milliards d’euros en 2021 - des ETF en Europe puisque 75% des ETF se réfèrent à des indices actions.

Sur le premier trimestre 2022, en revanche, ce sont les ETF obligataires qui sont davantage plébiscités par les investisseurs européens en raison du contexte géopolitique (invasion russe en Ukraine et atermoiements des banques centrales). Les 10 ETF ayant le plus collecté en Europe au premier trimestre 2022 étaient tous sur l’obligataire (crédit et souverains US, souverains et obligations indexées sur l’inflation en Europe, obligations à taux variable US). Dans sa globalité, la gestion passive a bien résisté entre janvier et mars avec une collecte nette de 29 milliards d’euros constatée en Europe (contre 132 milliards d’euros de décollecte pour la gestion active).

Les ETF responsables en vogue

Concernant leur collecte nette en Europe, les ETF se sont offerts un autre record sur les produits d’investissement socialement responsable (ISR). Les entrées nettes sur les ETF ISR en Europe ont atteint 87 milliards d’euros en 2021 (contre 50 milliards en 2020), dépassant pour la première fois la collecte des ETF non-ISR (75 milliards d’euros en 2021).

« Il y a eu un tournant en 2020 sur les ETF ISR puis une transformation structurelle en 2021. Ce n’est pas un effet de mode. L’Europe est leader sur les indices ESG/ISR, elle pèse 54% de la collecte mondiale sur les ETF ISR en 2021 », note Bertrand Alfandari, qui observe cependant un retard des sociétés de gestion sur les ETF obligataires ESG dont l’offre reste très limitée en Europe.

Avec la mise en œuvre des différentes réglementations extra-financières européennes (SFDR, CSRD, taxonomie), Quantalys se prépare à une application de plus en plus quantitative des dimensions extra-financières dans les ETF.

Parmi les autres tendances, l’Observatoire note entre autres un fort dynamisme des ETF thématiques ainsi qu’une restructuration des gammes qui a pour conséquence un focus sur des ETF thématiques plus gros. Ainsi, la proportion d’ETF ayant moins de 100 millions d’euros d’encours a diminué de 41% à 34% en 2021.