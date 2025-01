Les ETF actions américaines grands gagnants d'une année record pour les ETF en Europe

(AOF) - 2024 a été une année record pour l'industrie européenne des ETF, avec 247 milliards d'euros de collecte, selon les données de Morningstar. Le précédent record datait de 2021 avec 159 milliards d'euros de flux nets et 145,4 milliards d'euros de souscriptions nettes avaient été enregistrées en 2023. Leurs actifs sous gestion ont bondi de 33% à 2 180 milliards d'euros à fin 2024.

Les ETF actions ont engrangé la part du lion avec collecte de 197,2 milliards d'euros, " portée par une forte préférence pour l'exposition aux actions américaines, en particulier après la victoire de Donald Trump " a commenté Jose Garcia-Zarate, senior principal of Passive Strategies chez Morningstar. Les flux cumulés dans les catégories US large-cap blend et Global large-cap blend ont ainsi représenté 70% de tous les flux dans les ETF actions en Europe au cours de l'année.

Les flux vers les ETF obligataires ont pour leur part atteint 47,4 milliards d'euros en 2024, en baisse par rapport aux 57,3 milliards d'euros en 2023. Au sein de cette classe d'actifs, les investisseurs ont continué à privilégier les stratégies à duration courte.

2024 a été marquée par le développement des ETF actifs. Il ont recueilli des flux de 19,1 milliards d'euros en 2024, contre 6,7 milliards d'euros en 2023, et ont représenté 7,7 % de tous les flux dans les ETF au cours de l'année. Leurs actifs ont atteint 54,4 milliards d'euros, contre 29,6 milliards d'euros en 2023, et représentent 2,5 % des actifs investis dans les ETF.

En revanche, les ETF ESG ont été moins recherchés. Ils ont collecté 32,4 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 42,8 milliards d'euros en 2023. " La proportion des flux vers les stratégies ESG a encore diminué. En 2024, seuls 11% de tous les flux vers les ETF d'actions en Europe étaient dirigés vers des stratégies ESG. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 34% de 2023 et aux 60% de 2022 " a souligné Jose Garcia-Zarate. "La sous-performance par rapport aux produits classiques et l'incertitude entourant les réglementations ont été les principaux facteurs à l'origine de ce déclin ".

Enfin, les ETF thématiques ont enregistré leur première année de désinvestissement au cours de la dernière décennie. Ils ont connu une décollecte de 1,1 milliard d'euros, les ETF suivant le thème de la transition énergétique ayant mené les flux sortants.