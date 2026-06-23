Les ETF actifs de Robeco dépassent les 2 milliards d'euros d'encour

(Zonebourse.com) - Robeco poursuit son offensive sur le marché des ETF actifs. Moins de 18 mois après le lancement de son premier produit, en novembre 2024, le gestionnaire néerlandais a annoncé avoir franchi le seuil des 2 milliards d'euros d'encours sur cette gamme, qui totalisait environ 2,2 milliards d'euros à fin mai 2026.

Cette croissance est notamment portée par le succès de l'ETF 3D Global Equity UCITS, devenu le premier fonds de la gamme à dépasser le milliard d'euros d'actifs sous gestion.

Depuis le début de l'année, Robeco a enregistré près de 700 millions d'euros de collecte nette sur ses ETF actifs. Cette dynamique a été alimentée principalement par les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.

L'intérêt pour les ETF actifs ne se limite toutefois plus aux seuls investisseurs institutionnels. Les acteurs de la gestion de patrimoine, les banques privées, les gestionnaires de fortune et les family offices intègrent de plus en plus ces véhicules dans leurs allocations, les utilisant comme supports de référence pour leurs clients.

Avec cette progression rapide, Robeco confirme l'attrait croissant des ETF actifs en Europe, un segment qui continue de gagner du terrain auprès d'une clientèle à la recherche d'une gestion active dans un format coté et transparent.

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