Les ETF à effet de levier de Strategy durement touchés par la chute des cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Medha Singh

Les fonds négociés en bourse à effet de levier (ETF) liés à l'accapareur de bitcoin s Strategy

MSTR.O sont parmi les plus grandes victimes de l'effondrement des cryptomonnaies cette année, la chute du prix du bitcoin ayant frappé les actions de la plus grande entreprise détentrice du jeton.

Le T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF MSTU.P et le Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF MSTX.P , qui offrent tous deux le double du rendement des actions de Strategy, ont perdu près de 85% de leur valeur jusqu'à présent en 2025. Le T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF MSTZ.P a perdu 48 % au cours de la même période.

Les actions de Strategy ont chuté de plus de 40% cette année, la dernière chute étant due à la chute du bitcoin BTC= qui l'a fait passer sous la barre des 90 000 dollars.

La crypto-monnaie a atteint un record de 126 223,18 dollars en octobre, mais a depuis été entraînée vers le bas par une aversion mondiale pour le risque.

La société Strategy de Michael Saylor, pionnière de la stratégie de trésorerie d'achat et de conservation de cryptomonnaies, a inspiré des dizaines d'imitateurs . Mais leurs actions sont également restées à la traîne cette année.

Les investisseurs se concentrent sur la métrique "mNAV" de Strategy, sa valeur d'entreprise par rapport à ses avoirs en bitcoins, suite aux remarques du directeur général Phong Le sur le podcast "What Bitcoin Did" vendredi, selon lesquelles la société pourrait envisager de vendre des bitcoins si le ratio tombe en dessous de 1. Les calculs de Reuters, basés sur les données de LSEG, estiment le ratio à environ 1,1.

Mike O'Rourke, stratège en chef chez JonesTrading, a déclaré que les commentaires de M. Phong Le sapaient le message marketing central de l'entreprise, qui consiste à ne pas vendre de bitcoins malgré la volatilité des conditions du marché.

Strategy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

DES RÉSULTATS EN BAISSE, DES VENDEURS À DÉCOUVERT À LA HAUSSE

Lundi, Strategy a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, les situant entre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars et une perte de 5,5 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant un bénéfice net de 24 milliards de dollars. L'estimation précédente, publiée le 30 octobre, supposait que le bitcoin atteindrait 150 000 dollars d'ici la fin de l'année, a indiqué la société.

"C'est une excellente stratégie de la part de Strategy, tant que les prix augmentent. Lorsqu'ils baissent, les options stratégiques de l'entreprise sont limitées", a déclaré Vincenzo Vedda, directeur des investissements chez DWS.

Strategy a également annoncé une réserve de 1,44 milliard de dollars pour financer les dividendes sur les actions privilégiées et les intérêts sur la dette en cours.

Les vendeurs à découvert ont engrangé plus de 2,5 milliards de dollars de bénéfices sur l'action depuis le début de l'année, dont environ 156 millions de dollars lundi, selon la société d'analyse Ortex.

Les actions de Strategy ont été divisées par plus de deux en un an depuis qu'elles ont rejoint l'indice Nasdaq 100 .NDX , perdant environ 70 % par rapport à leur sommet de novembre 2024.

LES ANALYSTES RESTENT FERMES

Malgré cette triste performance, les analystes sont restés largement optimistes jusqu'à présent.

Sur les 16 sociétés de courtage qui couvrent Strategy, 10 la considèrent comme un "achat", quatre comme un "achat fort" et deux comme un "maintien", avec un objectif de prix médian de 485 dollars, ce qui implique un bond de 183 % au cours des 12 prochains mois, d'après les données de LSEG.

M. Saylor devrait présenter un exposé intitulé "The Undeniable Case for Bitcoin" lors d'une conférence de Binance à Dubaï mercredi.