Les États-Unis vont se prononcer sur les dérogations en matière de biocarburants, mais les grands raffineurs de pétrole pourraient devoir attendre, selon certaines sources

L'EPA devrait se prononcer prochainement sur un certain nombre des 190 demandes d'exemption des raffineurs en suspens.

L'EPA devrait retarder sa décision sur la question de savoir si les grands raffineurs doivent compenser les gallons exemptés.

Ces décisions auront des répercussions importantes sur les industries pétrolières et agricoles.

par Jarrett Renshaw

L'administration du président Donald Trump devrait se prononcer dès vendredi sur les demandes de plus en plus nombreuses des petits raffineurs de pétrole qui souhaitent bénéficier d'un allègement de la législation américaine sur les biocarburants, mais retardera sa décision sur la question de savoir si les grands raffineurs doivent compenser en augmentant leur propre mélange de biocarburants, selon deux sources familières avec la planification.

L'Agence américaine de protection de l'environnement annoncera vendredi ses décisions concernant certaines des 195 demandes d'exemption de petites raffineries en attente, qui remontent à 2016, ont indiqué les sources. Les décisions ne seront pas une grande victoire pour les petites raffineries et comprendront des refus partiels de dérogations, selon l'une des sources informées des décisions.

L'administration devrait également publier une règle supplémentaire dès la semaine prochaine afin de recueillir les commentaires du public sur la question de savoir si les grands raffineurs devraient compenser les gallons exemptés dans le cadre d'un processus connu sous le nom de réaffectation, a indiqué la source.

La manière dont l'administration traitera les demandes d'exemption et les questions de réaffectation aura des conséquences pour les industries pétrolière et agricole, et aura un impact sur le prix des produits de base, de l'essence au diesel renouvelable en passant par le soja et le maïs, ainsi que sur les entreprises qui les produisent.

Par le passé, les exemptions généralisées sans réaffectation ont fait baisser les prix des crédits de mélange de produits renouvelables, ce qui a fait chuter les prix de l'éthanol à base de maïs et des biocarburants à base de soja.

L'EPA et la Maison Blanche n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La norme américaine sur les carburants renouvelables exige des raffineurs qu'ils mélangent des biocarburants tels que l'éthanol dans le pool de carburants ou qu'ils achètent des crédits négociables, appelés RIN, aux raffineurs qui le font. Les petits raffineurs peuvent demander une dérogation à l'EPA s'ils peuvent prouver qu'ils ont des difficultés financières.

L'EPA a accumulé un nombre croissant de demandes de ce type depuis des années, résultat de l'indécision politique et des querelles juridiques entre plusieurs administrations. Les secteurs de l'agriculture et du pétrole souhaitent vivement qu'une solution soit trouvée.

Accorder des exemptions sans obliger les autres raffineurs à compenser la différence augmente l'offre de crédits et exerce une pression à la baisse sur leurs prix.

Les groupes agricoles et de biocarburants ont fait pression sur l'EPA pour qu'elle limite le nombre d'exemptions et qu'elle oblige les autres raffineurs à compenser les gallons exemptés.

L'industrie pétrolière est fortement opposée à la réaffectation, arguant qu'elle crée des conditions de concurrence inégales et impose des coûts réglementaires élevés .

L'EPA a déclaré au début de l'année qu'elle obligerait les grands raffineurs à compenser les futurs gallons exemptés, mais elle n'a pas précisé comment elle traiterait les gallons exemptés provenant des dizaines de demandes en attente.

La règle supplémentaire comprendra diverses options afin de tester la réaction du marché, ont indiqué les sources.