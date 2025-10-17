 Aller au contenu principal
Projet d'action contre un opposant russe en France: quatre hommes écroués
information fournie par AFP 17/10/2025 à 10:23

L'opposant russe Vladimir Ossetchkine à Paris, le 20 septembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Quatre hommes, soupçonnés d'être impliqués dans un projet d'action à l'encontre d'un opposant russe réfugié politique en France, ont été mis en examen à Paris et placés en détention provisoire, a indiqué vendredi le Parquet national antiterroriste (Pnat) à l'AFP.

Vladimir Ossetchkine, directeur de Gulagu.net, une ONG qui dénonce des faits de torture et de corruption dans les prisons russes, a confirmé à l'AFP être la personne visée par ce projet à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ville où il réside, comme l'avait révélé Le Parisien.

"Tout va bien", a-t-il assuré, en remerciant la police et le contre-espionnage français, "tous ceux qui ont participé à la capture de ces gangsters, de ces tueurs". Il a également remercié "ceux qui travaillent pour empêcher ces sales projets sanglants de (Vladimir) Poutine en Europe et en France".

Les quatre hommes, âgés de 26 à 38 ans et interpellés lundi, ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et placés en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet, a précisé le Pnat, qui a ouvert jeudi une information judiciaire.

Le Pnat précise qu'une enquête préliminaire avait été ouverte le 19 septembre et confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Selon une source proche du dossier, ces hommes sont originaires du Daghestan (une république russe fédérée, dans le Caucase du Nord), mais l'un a la nationalité française.

Trois d'entre eux se sont rendus à Biarritz en avril et ont réalisé des vidéos où l'on voit le domicile de M. Ossetchkine et un lieu qu'il fréquente, mais sans le voir lui-même sur les images, selon cette source.

M. Ossetchkine avait déjà fait état d'une tentative d'assassinat à son domicile le 12 septembre 2022. Il avait auparavant fait l'objet de "menaces de mort", en mars 2022.

Le parquet de Bayonne avait indiqué le 20 septembre 2022 avoir ouvert une enquête pour "menaces de mort" mais avait précisé n'avoir "aucun élément objectif" attestant la tentative d'assassinat.

Ces menaces sont "prises avec le plus grand sérieux", avait alors indiqué le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier, en précisant que des mesures avaient été mises en œuvre pour "assurer la protection de Vladimir Ossetchkine".

L'ONG de M. Ossetchkine avait diffusé en 2021 des vidéos de viols dans des prisons russes, ainsi que des témoignages de victimes et, fait rarissime, de tortionnaires.

