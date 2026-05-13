Les États-Unis vont reporter le versement de 1,3 milliard de dollars de fonds Medicaid destinés à la Californie, selon JD Vance

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Le gouvernement américain va reporter le versement de 1,3 milliard de dollars de fonds Medicaid destinés à la Californie, a déclaré mercredi le vice-président JD Vance.