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Les États-Unis vont renforcer le dépistage du virus Ebola grâce à de nouvelles déclarations à remplir par les passagers aériens
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 23:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 10)

par David Shepardson

Le gouvernement américain va renforcer les mesures visant à empêcher l'entrée sur son territoire de personnes ayant été exposées au virus Ebola, en imposant une nouvelle obligation aux voyageurs aériens à destination des États-Unis: ceux-ci devront attester qu'ils ne se sont pas rendus en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours, selon une note de service consultée jeudi par Reuters.

En mai, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont adopté des règles interdisant l'accès aux passagers aériens ayant séjourné en RDC, épicentre de l'épidémie de 2026,au cours des trois semaines précédentes. Ces restrictions ont été étendues aux citoyens américains en juillet.

La nouvelle directive des CDC entre en vigueur le 3 novembre et impose à tous les passagers aériens à destination des États-Unis de fournir une attestation numérique ou sur papier.

L’association Airlines for America, qui représente United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines

LUV.N et Delta Air Lines DAL.N , n’a pas immédiatement réagi.

Le CDC organise vendredi des réunions d’information par téléconférence avec les principales compagnies aériennes américaines et étrangères afin d’expliquer en détail comment les transporteurs doivent se conformer aux nouvelles exigences.

Dans le cadre des mesures de lutte contre Ebola, le CDC interdit également depuis le début de l’année l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants étrangers ayant séjourné en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des trois semaines précédentes.

La souche « Bundibugyo » du virus s’est propagée à l’insu de tous pendant des mois avant que l’épidémie ne soit déclarée en mai. Elle tue environ la moitié des personnes infectées et il n’existe ni traitement ni vaccin approuvé.

À ce jour, l’épidémie aurait fait environ 4.700 morts en Afrique, selon le CDC Afrique.

À ce jour, aucun cas d’Ebola lié à cette épidémie n’a été signalé aux États-Unis, a indiqué le CDC.

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