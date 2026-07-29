Les États-Unis vont octroyer 300 millions de dollars à GlobalFoundries pour développer des liaisons plus rapides entre les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues d'un entretien avec un dirigeant aux paragraphes 7 à 10) par Stephen Nellis et Harshita Mary Varghese

GlobalFoundries GFS.O a déclaré mercredi que le gouvernement américain allait octroyer 300 millions de dollars au fabricant de puces afin de soutenir la recherche et le développement dans le domaine de la photonique sur silicium, destinée à alimenter des centres de données d’IA plus efficaces.

Cette subvention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président américain Donald Trump pour orienter les fonds de recherche prévus par la loi CHIPS vers des technologies de semi-conducteurs stratégiques, alors que Washington cherche à renforcer sa position dans la course mondiale face à la Chine.

L'administration avait déjà engagé 150 millions de dollars pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs et 2 milliards de dollars pour l'informatique quantique.

La photonique sur silicium utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour transférer des données entre les puces, ce qui permet d’obtenir une bande passante plus élevée et une consommation d’énergie réduite pour les systèmes d’IA.

Le financement accordé par le ministère américain du Commerce vise également à faire progresser l’optique co-emballée, une technologie qui intègre la photonique sur silicium directement aux côtés des processeurs d’IA afin d’augmenter encore les vitesses de transfert de données et l’efficacité énergétique.

Une grande partie de la chaîne d’approvisionnement en photonique sur silicium et en encapsulation optique avancée est actuellement concentrée en dehors des États-Unis, avec des fabricants majeurs tels que le taïwanais TSMC 2330.TW et l’israélien Tower Semiconductor TSEM.TA .

Les 300 millions de dollars annoncés mercredi viendront s’ajouter à une précédente subvention de 1,5 milliard de dollars accordée à GlobalFoundries en 2024 pour la construction d’usines à Malta (New York) et à Burlington (Vermont).

Gregg Bartlett, directeur technique, a déclaré à Reuters lors d’une interview que ce nouveau financement allait soutenir la recherche sur de nouveaux matériaux et techniques qui seront utilisés dans ces installations pour produire et assembler des composants optiques, en plus des puces que GlobalFoundries fabrique déjà.

"Disposer d’une entreprise capable d’offrir un service de bout en bout, depuis la plaquette de silicium brute jusqu’à la livraison aux États-Unis d’un module optique testé et dont la qualité est garantie, nous semble être une capacité unique", a déclaré M. Bartlett.

GlobalFoundries a indiqué qu’elle visait à porter les vitesses de transfert de données à 400 gigabits par seconde et à atteindre une efficacité énergétique jusqu’à cinq fois supérieure à celle des implémentations de la génération actuelle.