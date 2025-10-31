Les États-Unis vont annoncer que les installations chinoises de Nexperia vont reprendre leurs livraisons, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires au paragraphe 7) par David Shepardson

La Maison Blanche prévoit d'annoncer que les installations chinoises du fabricant de puces néerlandais Nexperia reprendront leurs livraisons, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation, ce qui constituera un coup de pouce important pour les constructeurs automobiles du monde entier.

Le gouvernement néerlandais a pris ce mois-ci le contrôle de Nexperia, propriété de la société chinoise Wingtech

600745.SS . Cette décision a incité Pékin à empêcher les produits Nexperia de quitter la Chine.

L'entreprise produit aux Pays-Bas d'importants volumes de semi-conducteurs largement utilisés dans l'automobile et l'électronique grand public. Quelque 70 % des puces produites aux Pays-Bas sont conditionnées en Chine et vendues principalement à des distributeurs.

Reuters a rapporté vendredi que Nexperia avait suspendu l'approvisionnement en plaquettes de silicium de son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients, ce qui pourrait exacerber la pénurie d'approvisionnement.

Des documents judiciaires ont montré que la saisie par le gouvernement néerlandais est intervenue alors que la pression américaine s'accentuait sur Nexperia après que Wingtech a été placé sur une liste d'exportation restreinte, bien que les autorités néerlandaises affirment que ce sont des lacunes en matière de gouvernance qui ont été à l'origine de l'incident. La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Elle devrait publier une fiche d'information plus tard dans la journée de vendredi, offrant plus de détails sur son accord commercial avec la Chine.

Les organismes industriels ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'impact possible sur la production. Jeudi, Stellantis

STLAM.MI , qui fabrique les SUV Jeep, a déclaré avoir mis en place une "salle de crise" pour surveiller la situation.

Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a déclaré qu'il disposait actuellement de suffisamment de puces pour tenir jusqu'à la première semaine de novembre sans interruption.