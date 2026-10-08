Les États-Unis suspendent les demandes de carte verte de Microsoft, Adobe et Infosys en raison d'allégations de fraude

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(Ajoute des précisions à plusieurs endroits)

* Cette mesure fait suite à l'instauration d'une redevance de 100 000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B, conformément au décret de la Maison Blanche

* Le projet “Firewall” a ouvert environ 200 dossiers et infligé des millions de dollars d’amendes

* Le ministère du Travail suspendra les demandes nouvelles et en cours concernant les entreprises citées

par Steve Holland et Akash Sriram

L’administration Trump a gelé jeudi certaines demandes de carte verte déposées par Microsoft MSFT.O , Adobe ADBE.O et de grands prestataires informatiques, et a ouvert des enquêtes sur neuf universités prestigieuses, élargissant ainsi une campagne de répression en matière de visas qui, selon elle, vise à lutter contre la fraude et les pertes d’emplois aux États-Unis.

Ces deux mesures constituent la plus vaste offensive jamais menée contre les programmes d’immigration de travailleurs qualifiés, risquant de bloquer une voie courante vers la résidence permanente pour des milliers de travailleurs étrangers du secteur des technologies, tout en mettant en garde certaines des universités de recherche les plus prestigieuses du pays. Ces mesures interviennent alors même que l’administration cherche à nouer des liens plus étroits avec ces mêmes leaders du secteur technologique dont les entreprises sont désormais dans sa ligne de mire.

“Notre message à Microsoft est le suivant: vous êtes une grande entreprise américaine, mais vous devez embaucher d’excellents travailleurs américains”, a déclaré le vice-président JD Vance.

Le secrétaire au Travail, Keith Sonderling, a précisé que la suspension concernerait également Cognizant CTSH.O , Infosys

INFY.NS , Tata Consultancy Services TCS.NS , Wipro WIPR.NS , HCL Technologies HCLT.NS et Capgemini CAPP.PA .

“Nous n’accepterons aucune nouvelle demande de certification de travail permanente concernant ces entreprises et ne traiterons aucune demande en cours”, a déclaré M. Sonderling.

M. Vance a également indiqué que neuf universités, dont Harvard, Yale et Stanford, feraient l’objet d’une enquête pour ce que l’administration a qualifié d’utilisation abusive des visas d’échange afin de faire baisser les salaires américains.

Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, HCL Technologies, Wipro et Capgemini n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Tata Consultancy Services a refusé de s’exprimer.

Dans le cadre de la procédure de certification de travail permanente du ministère du Travail, connue sous le nom de PERM, qui est requise pour la plupart des cartes vertes basées sur l’emploi, les employeurs doivent démontrer que l’embauche d’un travailleur étranger ne portera pas préjudice aux salaires, aux conditions de travail ou aux opportunités d’emploi des travailleurs américains. Les demandes approuvées sont ensuite transmises aux Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis.

Ce gel ne semble pas affecter directement les titulaires actuels de visas H-1B, qui permettent aux entreprises d’employer temporairement des travailleurs étrangers. Mais il pourrait bloquer une voie couramment empruntée par les employeurs pour parrainer ces travailleurs en vue de l’obtention d’un statut de résident permanent.

Les entreprises informatiques indiennes telles qu’Infosys, TCS, Wipro et HCL, ainsi que Cognizant, comptent depuis longtemps parmi les plus grands utilisateurs de visas H-1B.

Selon les données de l’USCIS, Amazon.com était le plus grand employeur de bénéficiaires de visas H-1B approuvés au cours de l’exercice 2026, suivi de Tata Consultancy Services, Infosys, Apple et Microsoft.

Microsoft est également le plus grand déposant de demandes PERM, selon Permtrack.app, qui compile les données publiées par le ministère du Travail.

LA RÉPRESSION S'INTENSIFIE

Ces suspensions constituent la dernière d’une série de mesures prises à l’encontre des programmes destinés aux travailleurs qualifiés. En septembre de l’année dernière, le ministère du Travail a lancé une campagne de contrôle baptisée “Project Firewall”, alors qu’un décret de la Maison Blanche imposait des frais uniques de 100 000 dollars sur les nouvelles demandes de visa H-1B pour les travailleurs recrutés à l’étranger.

Au cours du second mandat du président Donald Trump, les entreprises ont subi une pression croissante pour maintenir les emplois et la production aux États-Unis plutôt que de les délocaliser à l’étranger.

Cette mesure intervient malgré le resserrement des liens entre l’administration et les dirigeants du secteur technologique, qui font pression pour un assouplissement de la réglementation en matière d’IA. Satya Nadella, directeur général de Microsoft, figurait parmi les dirigeants présents lors d’un sommet sur l’IA organisé à la Maison Blanche le 29 septembre.

LES UNIVERSITÉS SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Parmi ces neuf universités figurent également Brown et le Massachusetts Institute of Technology. M. Vance les a accusées d’utiliser des visas d’échange J-1 pour faire venir des étudiants internationaux et faire baisser les salaires américains. L’inspecteur général du travail, Anthony D’Esposito, a déclaré que des assignations à comparaître avaient déjà été signifiées.

“Nous allons enquêter pour déterminer si une influence étrangère, des relations financières inappropriées ou des abus en matière de visas compromettent la recherche financée par le gouvernement fédéral”, a déclaré M. D'Esposito. “Si une université américaine enfreint la loi pour économiser 1 dollar tout en exposant la recherche américaine à un adversaire étranger, ce n'est pas de l'excellence académique. C'est une trahison institutionnelle.”

Cette enquête s’ajoute au conflit de longue date qui oppose l’administration à Harvard au sujet des étudiants étrangers. L’année dernière, le ministère de la Sécurité intérieure avait assigné Harvard à produire des documents concernant des fautes présumées commises par des étudiants internationaux et le respect par l’université de la législation fédérale en matière d’immigration. Harvard avait qualifié cette assignation de “représailles infondées”, tout en indiquant qu’elle s’y conformerait dans la mesure où la loi l’exigeait.