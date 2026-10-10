L'ouragan Isaias a touché terre aux États-Unis

Un automobiliste circule dans une rue déserte à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'ouragan Isaias a touché terre vendredi soir dans l'État américain de Floride, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC), avec des vents violents et des inondations attendus sur son passage.

Avec ses vents soutenus à 165 km/h, Isaias est devenu un ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, selon le NHC.

Des vents forts se faisaient déjà ressentir avant son arrivée dans la ville floridienne de Pensacola et ses alentours, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les bourrasques avaient déjà arraché les toits de certaines habitations et commerces, selon la même source.

"On voit les arbres se plier, on voit les branches tomber. Des choses volent à toute vitesse, et je n'ai jamais vu un vent aussi fort auparavant, donc c'est intense, c'est effrayant", confie à l'AFP Jonathan Ramos, 40 ans, depuis Pensacola.

Face aux risques de vents destructeurs, de vagues violentes et de pluies colossales, plusieurs États bordant le Golfe du Mexique, dont la Floride et l'Alabama, ont déclaré un état d'urgence et ordonné des évacuations.

Isaias est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique, qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre, a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño.

En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

"Nous prenons cette tempête très, très au sérieux", a assuré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse, disant s'attendre à des "dégâts considérables" dans la zone littorale du nord-ouest de l'Etat.

Donald Trump a annoncé qu'il annulait sa venue samedi dans l'État voisin de l'Alabama, où il devait assister à un match de football américain.

Pétrole et gaz touchés

Des personnes observent les fortes vagues à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les autorités météorologiques américaines s'attendaient à ce qu'Isaias perde en intensité après avoir touché terre, mais ont enjoint à la population de prendre au sérieux les risques.

En début d'après-midi, les premiers effets de la tempête commençaient à se faire ressentir dans les régions côtières, avec des bourrasques de vent violentes, selon le NHC.

Plusieurs aéroports en Floride ont cessé temporairement les vols et les employés de nombreuses plateformes pétrolières, appartenant notamment aux compagnies Chevron et Shell, ont été évacués.

Environ deux tiers des capacités de production de pétrole de la région et plus de la moitié des capacités de production de gaz étaient ainsi suspendues vendredi, selon une agence américaine. Soit près de 1,5 million de barils de pétrole brut quotidiens retranchés du marché mondial.

Des ouvriers barricadent la devanture d'un magasin à Pensacola Beach, avant l'arrivée de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'ouragan menace également une zone avec de nombreuses raffineries, ce qui risque de perturber encore davantage un secteur déjà sous vive tension en raison des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.

"Niveaux record de chaleur"

Isaias est le premier ouragan à toucher les États-Unis continentaux en deux ans, la saison cyclonique de 2025 ayant été marquée par des ouragans davantage concentrés dans les Caraïbes.

Un véhicule de sauveteurs patrouille sur la plage à Pensacola Beach à l'approche de l'ouragan Isaias, le 9 octobre 2026 en Floride ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

En dépit de l'influence d'El Niño, qui joue contre la formation des cyclones dans l'Atlantique, il persiste "certaines poches dans lesquelles les ouragans peuvent se former", explique auprès de l'AFP Marc Alessi, climatologue de l'Union of Concerned Scientists.

D'autant que les températures à la surface du Golfe du Mexique ont atteint des "niveaux record en raison du changement climatique", ce qui a pu permettre à Isaias de puiser l'énergie nécessaire "pour se transformer en ouragan majeur", relève-t-il.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide de telles tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques.