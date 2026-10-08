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Les États-Unis suspendent le programme de résidence permanente destiné à Microsoft, selon JD Vance
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 17:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Au paragraphe 2, le nom de la société est corrigé en « HCL »)

par Dan Rosenzweig-Ziff

Le vice-président américain JD Vance a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral suspendait Microsoft d’un programme permettant aux travailleurs étrangers qualifiés d’obtenir la résidence permanente, invoquant des allégations de fraude.

Le secrétaire au Travail, Keith Sonderling, a ajouté que certaines des plus grandes entreprises informatiques mondiales seraient également exclues de ce programme, notamment Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL et Capgemini, ainsi qu’Adobe. Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Il a également indiqué que neuf universités, dont Harvard, Yale et Stanford, feraient l’objet d’une enquête pour avoir prétendument fait venir des étudiants étrangers dans le but de faire baisser les salaires américains. L’inspecteur général du travail, Anthony D’Esposito, a déclaré que des citations à comparaître avaient déjà été signifiées.

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