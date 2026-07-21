Les États-Unis souhaitent accélérer la mise sur le marché des taxis aériens et des avions supersoniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires issus de l'entretien et de commentaires du directeur général d'Archer Aviation aux paragraphes 4 à 13)

* La FAA prévoit de finaliser deux réglementations relatives aux avions supersoniques d’ici mi-2027

* Un programme pilote eVTOL regroupe huit entreprises partenaires réparties dans 26 États

* La FAA indique que les données issues du programme pilote contribueront à orienter les efforts de certification

par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré qu'elle s'efforçait d'aider le secteur à déployer des taxis aériens et des avions supersoniques, à stimuler les lancements spatiaux et à développer les opérations de drones, dans le cadre de son engagement en faveur de l'aviation de nouvelle génération . Chris Rocheleau, administrateur adjoint de la FAA, a déclaré à Reuters lors d’un entretien au Salon aéronautique de Farnborough que l’agence s’employait à résoudre les problèmes liés à la certification et à la réglementation.

« Nous voulons nous assurer que nos normes ne sont pas trop contraignantes et que nous laissons le secteur être le moteur de l’innovation », a déclaré M. Rocheleau. La FAA a lancé l’année dernière un programme pilote destiné à faciliter le déploiement des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), une technologie encore naissante. M. Rocheleau a indiqué que les données issues de ce programme pilote, mené en collaboration avec huit entreprises partenaires dans 26 États, contribueront à orienter les efforts de certification.

« L’idée sous-jacente est d’intégrer cette nouvelle technologie, ces nouveaux aéronefs, dans le trafic aérien national de manière sûre et efficace », a déclaré M. Rocheleau.

Les entreprises de taxis aériens se livrent à une course effrénée pour obtenir les autorisations nécessaires et commercialiser leurs appareils, afin de répondre à la demande croissante en matière de transport urbain plus rapide et plus durable. Elles vantent les mérites des eVTOL, capables de décoller et d’atterrir à la verticale, pour acheminer les voyageurs vers les aéroports ou pour de courts trajets urbains, leur permettant ainsi d’échapper aux embouteillages. Adam Goldstein, directeur général d’Archer Aviation ACHR.N , a comparé le déploiement des eVTOL à celui, ville par ville, de Waymo, la division de Google GOOGL.O dédiée aux véhicules autonomes.

« Je pense que le monde a beaucoup appris de la manière dont les véhicules autonomes ont été lancés », a déclaré M. Goldstein.

Le programme pilote de la FAA donne au secteur des eVTOL la possibilité de « déployer cette technologie dans quelques villes d’une zone délimitée, ce qui nous permettra en quelque sorte de résoudre les problèmes du système », a expliqué M. Goldstein.

En juin, la FAA a proposé la première des deux réglementations nécessaires pour lever l’interdiction imposée en 1973 sur le transport aérien supersonique au-dessus des terres. L’agence prévoit de proposer une deuxième réglementation visant à définir les seuils de bruit acceptables pour le décollage, l’atterrissage et le vol de croisière supersonique, et de finaliser ces deux textes d’ici mi-2027.

« Nous estimons que ces réglementations sont obsolètes », a déclaré M. Rocheleau.

L’ère des vols commerciaux supersoniques réguliers a pris fin en 2003 lorsque le Concorde, exploité par Air France AIRF.PA et British Airways, a été retiré du service après 27 ans d’activité.

Une fois ces réglementations en vigueur, la FAA et les autres autorités de régulation devront certifier les avions supersoniques.