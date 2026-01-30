Les États-Unis sont encouragés par la décision de la Cour suprême panaméenne sur les concessions portuaires, déclare Rubio

Les États-Unis sont encouragés par la récente décision de la Cour suprême panaméenne qui a jugé inconstitutionnelles les concessions portuaires accordées à la Chine , a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un post sur X vendredi.

La Cour suprême du Panama a annulé des contrats portuaires clés détenus par une filiale de CK Hutchison 0001.HK , basée à Hong Kong, ce qui laisse planer le doute sur la propriété future de certaines opérations du canal de Panama et pourrait compromettre ses projets de vente de certains terminaux.