Les États-Unis sont encouragés par la décision de la Cour suprême panaméenne sur les concessions portuaires, déclare Rubio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis sont encouragés par la récente décision de la Cour suprême panaméenne qui a jugé inconstitutionnelles les concessions portuaires accordées à la Chine , a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un post sur X vendredi.
La Cour suprême du Panama a annulé des contrats portuaires clés détenus par une filiale de CK Hutchison 0001.HK , basée à Hong Kong, ce qui laisse planer le doute sur la propriété future de certaines opérations du canal de Panama et pourrait compromettre ses projets de vente de certains terminaux.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer