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Les États-Unis signent des lettres d'intention d'une valeur de 874 millions de dollars pour stimuler la recherche dans le domaine des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 20:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du Commerce a annoncé mardi avoir signé des lettres d'intention visant à octroyer 874 millions de dollars d'aides à sept entreprises développant des technologies de semi-conducteurs destinées à l'intelligence artificielle et aux systèmes informatiques de pointe.

Ce financement, qui sera octroyé dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act, s’inscrit dans le cadre d’une initiative américaine plus large visant à renforcer la production nationale de semi-conducteurs et à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

Voici quelques détails:

* GlobalFoundries GFS.O recevra jusqu’à 300 millions de dollars pour le développement de systèmes optiques co-emballés, qui combinent le transfert de données par la lumière avec des processeurs d’IA pour un calcul plus rapide.

* Kepler s’est vu attribuer jusqu’à 245 millions de dollars pour une nouvelle technologie de mémoire dédiée à l’IA, tandis que Multibeam Corporation recevra jusqu’à 140 millions de dollars pour des équipements de pointe destinés à l’encapsulation de puces.

* Extropic, Thintronics, OBSIDIA Semiconductors et Aeluma recevront des montants allant de 30 à 75 millions de dollars pour des projets allant des technologies informatiques à faible consommation d’énergie et des matériaux avancés pour puces électroniques aux systèmes de détection de composants contrefaits.

* Le ministère du Commerce a ajouté qu’il prendrait des participations minoritaires dans chacune de ces entreprises dans le cadre des accords de financement, sous réserve d’un examen plus approfondi avant l’attribution définitive des subventions.

Semi-conducteurs

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