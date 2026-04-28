 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis signent des accords dans les domaines de l'énergie et de l'intelligence artificielle avec les pays des Balkans, alors que leur influence s'étend
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis et des entreprises américaines ont signé mardi des accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec des pays des Balkans, renforçant ainsi la présence énergétique de Washington dans la région et soutenant le développement de l'intelligence artificielle.

Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens et à contrer l'influence du pétrole et du gaz russes en Europe du Sud, après avoir signé l'année dernière un accord à long terme pour l'exportation de gaz naturel liquéfié vers la Grèce.

« Le président Trump ouvre une nouvelle ère de coopération avec l'Europe du Sud, centrale et de l'Est », a déclaré le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, aux journalistes lors du forum d'affaires de l'Initiative des Trois Mers à Dubrovnik, en Croatie.

À Tirana, l’ambassadrice américaine en Grèce, Kimberly Guilfoyle, a signé un accord de 6 milliards de dollars sur 20 ans entre Venture Global VG.N et Aktor LNG USA pour l’exportation de GNL vers l’Albanie.

« Cet engagement renforce la sécurité énergétique – et la sécurité nationale – dans toute la région », a déclaré Mme Guilfoyle sur X.

Cet accord intervient alors que M. Wright a confirmé le soutien des États-Unis à un accord entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie visant à construire un gazoduc acheminant du gaz naturel américain depuis un terminal GNL situé sur l'île croate de Krk vers la Bosnie.

Ce projet, qui vise à diversifier l'approvisionnement énergétique de la Bosnie et à réduire sa dépendance au gaz russe, sera financé et dirigé par la société américaine AAFS Infrastructure and Energy LLC. Cette société est dirigée par Jesse Binnall, un ancien avocat de Trump, et Joseph Flynn, le frère de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn.

AAFS a déclaré qu'elle investirait environ 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) dans ce projet.

La Croatie et les États-Unis ont également publié une déclaration commune sur la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile.

Par ailleurs, la société d'ingénierie croate Rade Koncar et le groupe d'investissement américain Pantheon Atlas LLC ont signé une lettre d'intention pour participer à un projet de développement de l'IA et de centre de données dans le centre de la Croatie, dont la valeur est estimée à 50 milliards d'euros.

Le projet prévoit une installation d'une capacité de 1 gigawatt destinée au calcul IA et aux services cloud, dont la construction devrait débuter en 2027 et l'exploitation en 2029, sous réserve de l'obtention des autorisations et de la modernisation du réseau.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
114,69 USD Ice Europ +3,12%
Pétrole WTI
103,47 USD Ice Europ +3,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / REBECCA NADEN )
    Aston Martin réduit ses pertes au premier trimestre et maintient ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.04.2026 11:15 

    Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda, aux performances en berne depuis plusieurs années, a annoncé mercredi une diminution de ses pertes au premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles malgré le "contexte macroéconomique ... Lire la suite

  • Kajetan Grzelczak derrière son comptoir au café Andon à Stockholm, entièrement dirigé par l'IA, le 27 avril 2026 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    Stockholm expérimente un café entièrement dirigé par l'IA
    information fournie par AFP 29.04.2026 11:07 

    Dans un quartier résidentiel de Stockholm, un nouveau café vient d'ouvrir ses portes: avec ses avocado toasts et "cafés latte" mousseux, il ressemble aux autres, à ceci près qu'ici, l'intelligence artificielle (IA) est aux commandes. Quelques tables ornées de petites ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank