Les États-Unis signent des accords dans les domaines de l'énergie et de l'intelligence artificielle avec les pays des Balkans, alors que leur influence s'étend

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Les États-Unis et des entreprises américaines ont signé mardi des accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec des pays des Balkans, renforçant ainsi la présence énergétique de Washington dans la région et soutenant le développement de l'intelligence artificielle.

Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens et à contrer l'influence du pétrole et du gaz russes en Europe du Sud, après avoir signé l'année dernière un accord à long terme pour l'exportation de gaz naturel liquéfié vers la Grèce.

« Le président Trump ouvre une nouvelle ère de coopération avec l'Europe du Sud, centrale et de l'Est », a déclaré le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, aux journalistes lors du forum d'affaires de l'Initiative des Trois Mers à Dubrovnik, en Croatie.

À Tirana, l’ambassadrice américaine en Grèce, Kimberly Guilfoyle, a signé un accord de 6 milliards de dollars sur 20 ans entre Venture Global VG.N et Aktor LNG USA pour l’exportation de GNL vers l’Albanie.

« Cet engagement renforce la sécurité énergétique – et la sécurité nationale – dans toute la région », a déclaré Mme Guilfoyle sur X.

Cet accord intervient alors que M. Wright a confirmé le soutien des États-Unis à un accord entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie visant à construire un gazoduc acheminant du gaz naturel américain depuis un terminal GNL situé sur l'île croate de Krk vers la Bosnie.

Ce projet, qui vise à diversifier l'approvisionnement énergétique de la Bosnie et à réduire sa dépendance au gaz russe, sera financé et dirigé par la société américaine AAFS Infrastructure and Energy LLC. Cette société est dirigée par Jesse Binnall, un ancien avocat de Trump, et Joseph Flynn, le frère de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn.

AAFS a déclaré qu'elle investirait environ 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) dans ce projet.

La Croatie et les États-Unis ont également publié une déclaration commune sur la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile.

Par ailleurs, la société d'ingénierie croate Rade Koncar et le groupe d'investissement américain Pantheon Atlas LLC ont signé une lettre d'intention pour participer à un projet de développement de l'IA et de centre de données dans le centre de la Croatie, dont la valeur est estimée à 50 milliards d'euros.

Le projet prévoit une installation d'une capacité de 1 gigawatt destinée au calcul IA et aux services cloud, dont la construction devrait débuter en 2027 et l'exploitation en 2029, sous réserve de l'obtention des autorisations et de la modernisation du réseau.