Les États-Unis s'apprêtent à octroyer 2 milliards de dollars à des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique et à prendre des participations dans celles-ci, selon le Wall Street Journal

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L'administration Trump accorde 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique dans le cadre d'accords prévoyant une prise de participation du gouvernement américain, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant le département du Commerce.

Le département a accepté d'allouer 1 milliard de dollars de cette enveloppe à IBM IBM.N , tandis que GlobalFoundries

GFS.O recevra 375 millions de dollars, selon l'article.

Les autres entreprises, notamment D-Wave Quantum QBTS.N , Rigetti Computing RGTI.O et Infleqtion INFQ.N , devraient recevoir 100 millions de dollars chacune, tandis que la start-up Diraq pourrait recevoir 38 millions de dollars , selon l'article du WSJ.

Ces investissements s'inscriraient dans la volonté de l'administration Trump de prendre des participations dans des entreprises jugées essentielles à la chaîne d'approvisionnement nationale, ainsi que de contrer la domination de la Chine dans certains secteurs, notamment la fabrication de puces électroniques.

Elle a déjà pris des participations importantes dans des entreprises telles qu'Intel et MP Materials MP.N , une société d'extraction de terres rares.

Les ordinateurs quantiques exploitent les lois de la mécanique quantique pour traiter l'information de manière exponentiellement plus rapide que les supercalculateurs traditionnels afin de résoudre des problèmes mathématiques complexes.

Mais les ordinateurs quantiques existants consacrent une telle part de leur puissance de calcul à la correction d'erreurs qu'ils ne sont pas, au final, plus rapides que les ordinateurs classiques.

Le département américain du Commerce, IBM, GlobalFoundries, Rigetti Computing, D-Wave Quantum et Infleqtion n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions des sociétés parties à l'accord ont progressé de 7% à 21% dans les échanges avant l'ouverture du marché.