Les États-Unis s'apprêtent à délivrer une licence générale levant certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne, selon certaines sources

Les préparatifs marquent un changement par rapport au plan précédent qui prévoyait d'accorder des licences individuelles aux entreprises

*

Le volume des demandes individuelles a retardé l'avancement des plans pétroliers

*

Les exportations se redressent alors que Vitol et Trafigura vendent du pétrole aux États-Unis et à d'autres pays

(Ajoute le contexte des sanctions dans les paragraphes 6-7, les chiffres dans les paragraphes 10-12, les détails des licences dans le paragraphe 13) par Marianna Parraga et Jarrett Renshaw

Les autorités américaines travaillent à l'émission prochaine d'une licence générale qui lèverait certaines sanctions sur le secteur énergétique du Venezuela , ont déclaré mardi quatre sources familières avec la préparation, un changement par rapport à un plan précédent visant à accorder des exemptions individuelles aux sanctions pour les entreprises cherchant à faire des affaires dans le pays.

Après l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis au début du mois, les autorités américaines ont déclaré que Washington assouplirait les sanctions imposées à l'industrie énergétique vénézuélienne afin de faciliter un accord de fourniture de pétrole de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington, ainsi qu'un ambitieux plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l'industrie pétrolière du pays.

De nombreux partenaires et clients de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dont les producteurs Chevron

CVX.N , Repsol REP.MC et ENI ENI.MI , le raffineur Reliance Industries RELI.NS et certains prestataires de services pétroliers américains, ont demandé des licences individuelles ces dernières semaines pour augmenter la production ou les exportations du membre de l'OPEP.

Le grand nombre de demandes individuelles adressées au gouvernement américain a retardé l'avancement des plans visant à accroître les exportations et à accélérer les investissements dans le pays, ont déclaré deux des sources.

Le département du Trésor américain, la Maison Blanche et le ministère vénézuélien du pétrole n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'ensemble du secteur énergétique vénézuélien a été désigné par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor comme faisant l'objet de sanctions américaines en 2019 après la première réélection de Nicolas Maduro, que Washington n'a pas reconnue.

Les sanctions ont varié au cours des sept dernières années, en fonction de chaque administration américaine, étant modifiées par une série de décrets et de licences exemptant certains producteurs et clients des mesures.

Sous l'ancien président américain Joe Biden, une licence générale a exempté de nombreuses entreprises des sanctions, leur permettant d'exporter le pétrole vénézuélien. Cela a facilité l'augmentation de la production et des exportations de brut jusqu'au premier trimestre de l'année dernière, lorsque le président Donald Trump a entamé son second mandat.

L'administration Trump a révoqué l'autorisation afin de faire pression sur Nicolas Maduro et a ordonné aux entreprises de mettre fin à leurs transactions. En décembre, il a également ordonné un blocus de tous les navires sanctionnés entrant ou sortant du pays, réduisant les exportations de pétrole du Venezuela à 500 000 barils par jour ce mois-là, contre 952 000 bpj en novembre.

Les exportations de pétrole se sont élevées en moyenne à 850 000 bpj l'année dernière, poussées par une production de brut plus élevée, selon les documents de PDVSA et les données de suivi des navires. L'entreprise publique s'efforce à présent d'inverser les réductions de production qu'elle a dû mettre en œuvre au début du mois de janvier, après que le blocus américain a entraîné une accumulation massive des stocks.

Les licences américaines accordées ce mois-ci aux sociétés commerciales Vitol et Trafigura pour fournir jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien aux États-Unis et à d'autres destinations ont déjà permis au pays d'écouler quelque 11,3 millions de barils de stocks, comme le montrent les données et les documents. Mais des millions de barils restent dans des réservoirs et des navires à terre.

D'autres licences sont nécessaires pour accélérer le rythme des exportations, promouvoir l'augmentation de la production dans les champs pétrolifères où l'équipement est disponible, stimuler le raffinage national et réparer les infrastructures détériorées et l'instabilité de l'approvisionnement en électricité, ce que les dirigeants du secteur pétrolier considèrent comme des tâches urgentes.

La licence générale en préparation pourrait inclure des privilèges pour les entreprises américaines par rapport à d'autres participants étrangers, a déclaré l'une des sources, dans le cadre de la politique de Trump visant à donner la priorité aux entreprises américaines.

Une vaste réforme de la principale loi pétrolière du Venezuela, qui faciliterait également les investissements, la production et les exportations de pétrole et de gaz, a été approuvée lors d'un premier vote la semaine dernière et devrait recevoir le feu vert définitif de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, selon des sources qui se sont exprimées mardi.