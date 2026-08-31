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Les États-Unis s'apprêtent à annoncer une baisse significative des exigences en matière d'efficacité énergétique des véhicules
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 20:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump s'apprête à annoncer un assouplissement considérable des normes de consommation des véhicules, renversant ainsi la tendance engagée par l'administration précédente qui visait à contraindre les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus économes en carburant, a déclaré lundi le secrétaire aux Transports, Sean Duffy.

En décembre, l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA) a proposé de réduire considérablement les exigences en matière d’économie de carburant pour les modèles des années 2022 à 2031, en imposant une moyenne de 34,5 miles par gallon pour l’ensemble du parc automobile d’ici 2031, contre 50,4 miles par gallon (21,4 km par litre) sous l’ancien président Joe Biden.

« Nous sommes sur le point d’annoncer une norme de consommation de carburant dictée par le bon sens, car nous voulons que Détroit construise des voitures que les Américains ont envie d’acheter — et non des voitures que les démocrates veulent que Washington impose », a déclaré M. Duffy lors d’une intervention dans le Michigan.

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