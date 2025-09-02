Les États-Unis révoquent le statut d'exportateur accéléré de TSMC vers la Chine, alors que les contrôles se renforcent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, un contexte.) par Karen Freifeld

Les États-Unis ont révoqué l'autorisation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW d'expédier des équipements clés à son principal site chinois, a déclaré le fabricant de puces mardi. Ce changement supprime un privilège d'exportation accélérée connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé (VEU), à compter du 31 décembre, a déclaré TSMC, ce qui signifie que les futures expéditions d'outils de fabrication de puces américains vers le site de TSMC à Nanjing devront faire l'objet de licences d'exportation américaines.

TSMC a déclaré qu'elle évaluait la situation et communiquait avec le gouvernement américain, ajoutant qu'elle restait "déterminée à assurer le fonctionnement ininterrompu de TSMC Nanjing" Les États-Unis ont accordé des dérogations à TSMC et à d'autres fabricants de puces étrangers opérant en Chine après avoir émis des restrictions radicales sur les équipements de fabrication de puces vers la Chine en 2022.

Les autorisations pour les usines chinoises de Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont été révoquées le vendredi avec une date d'entrée en vigueur 120 jours plus tard .

Les révocations interviennent malgré une série de décisions du président Donald Trump visant à assouplir les restrictions à l'exportation de technologies, son administration s'étant engagée à annuler les restrictions de l'ère Biden sur l'accès mondial aux puces d'IA en mai et ayant approuvé le mois dernier des licences pour vendre certains semi-conducteurs avancés à la Chine, y compris pour les puces H20 de Nvidia.

Le ministère du commerce a déclaré vendredi que les États-Unis prévoyaient d'accorder des licences permettant aux entreprises étrangères d'exploiter leurs installations existantes en Chine, mais pas d'accroître leur capacité ou de moderniser leur technologie.

La rapidité avec laquelle les licences seront approuvées n'est pas claire, ce qui pourrait ralentir les livraisons.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que des milliers de demandes de licences d'exportation ont été bloquées, créant un arriéré, y compris pour les équipements de fabrication de puces .

En juin, Reuters et d'autres agences ont rapporté que les États-Unis envisageaient de révoquer les autorisations accordées aux fabricants de puces sud-coréens ainsi qu'à TSMC, ce qui rendrait plus difficile l'activité des fabricants de puces étrangers en Chine. Le ministère américain du commerce n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.