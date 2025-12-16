 Aller au contenu principal
Les États-Unis revoient à la hausse le total des ventes aux enchères de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La semaine dernière, une vente de concessions pétrolières et gazières dans le golfe du Mexique a attiré 300,4 millions de dollars d'offres élevées, soit environ 21 millions de dollars de plus que le décompte officiel publié le jour de la vente , ont indiqué mardi des responsables américains.

Le Bureau américain de gestion de l'énergie océanique, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a déclaré que trois offres avaient été omises par inadvertance du total des offres élevées de 279,4 millions de dollars publié le 10 décembre. Les trois offres manquantes concernaient toutes des parcelles situées dans la région du Keithley Canyon et incluaient l'offre la plus élevée de 18,6 millions de dollars de Chevron

CVX.N , a déclaré Hillary McKey, porte-parole du BOEM, dans un courrier électronique.

