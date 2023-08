Les Etats-Unis restent la thématique pays préférée des investisseurs en ETF

- C’est peu dire que les Etats-Unis attirent les souscriptions mondiales des ETF en actions lorsque l’on observe les fonds indiciels cotés à la loupe des pays préférés des investisseurs comme thématique. Depuis le début de l’année et au 18 août 2023, les ETF estampillés du noms du pays de l’oncle Sam ont drainé près de 91 milliards d’euros de souscriptions. Le deuxième pays préféré des investisseurs, le Japon, a lui enregistré presque sept fois moins de souscriptions nettes à 14 milliards d’euros!Selon les données de Trackinsight, l’Inde, troisième pays préféré, a attiré seulement 2,8 milliards. Viennent ensuite dans un mouchoir de poche l’Australie et Hong Kong.Ceux qui font le plus fuir les investisseurs sont par contre les ETF actions évoquant l’Allemagne (967 millions d’euros de décollecte), Taïwan (-962 millions) et... la France (-480 millions d’euros).Côté marché obligataire, les comportements sont un peu différents. Les Etats-Unis restent le pays préféré des investisseurs et les ETF obligataires USA collectent même plus que leurs cousins sur les actions à près de 100 milliards d’euros depuis le début de l’année. Mais l'écart avec le deuxième pays préféré est astronomique puisque le Canada, second donc, attire 6 milliards de souscriptions. Vient ensuite le Royaume-Uni avec 3,5 milliards. La dette des pays asiatiques ou en voie de développement attire beaucoup moins que leur marché actions. Ainsi, la Chine décollecte 1,1 milliard d’euros. Elle est suivie d’un pool entre le Mexique, Hong Kong et l’Afrique du Sud. Mais globalement, les fonds obligataires attirent énormément les investisseurs avec la hausse des taux.

Réjane Reibaud