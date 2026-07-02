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Les États-Unis reprennent les transferts de dollars vers l'Irak, selon le New York Times
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 07:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport, à partir du deuxième paragraphe sur le contexte)

Les États-Unis ont repris certaines livraisons aériennes de dollars américains vers l’Irak, plusieurs mois après les avoir suspendues, a rapporté jeudi le New York Times, citant deux collaborateurs du Premier ministre irakien.

"Les livraisons de dollars vers l’Irak ont repris", a déclaré au journal Haider al-Aboudi, porte-parole du Premier ministre irakien.

Mudhar Muhammad Salih, conseiller financier du Premier ministre, a également confirmé la reprise de ces transferts, selon l'article.

En avril, Washington avait bloqué une livraison d’environ 500 millions de dollars en espèces à destination de l’Irak et suspendu une partie de sa coopération en matière de sécurité avec Bagdad, dans le but de faire pression sur le gouvernement irakien concernant les actions des milices soutenues par l’Iran.

La suspension de la coopération et du financement des services de sécurité irakiens reste en vigueur, précise l’article du NYT.

La Maison Blanche, le département d’État américain et le Trésor n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Ces mesures ont été prises alors que les retombées du conflit iranien s’intensifiaient, les États-Unis accusant les milices soutenues par l’Iran d’être à l’origine d’attaques en Irak, notamment de frappes répétées contre l’ambassade américaine à Bagdad et le consulat américain dans la région du Kurdistan.

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