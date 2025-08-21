Les États-Unis reprennent les importations de pétrole vénézuélien sous une nouvelle licence accordée à Chevron

Deux pétroliers affrétés par la productrice Chevron CVX.N transportant du brut vénézuélien ont atteint les eaux américaines jeudi, marquant les premières importations américaines de pétrole du pays sud-américain suite à une nouvelle licence accordée par Washington le mois dernier, selon les données de suivi des navires.