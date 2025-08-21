 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 937,60
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis reprennent les importations de pétrole vénézuélien sous une nouvelle licence accordée à Chevron
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux pétroliers affrétés par la productrice Chevron CVX.N transportant du brut vénézuélien ont atteint les eaux américaines jeudi, marquant les premières importations américaines de pétrole du pays sud-américain suite à une nouvelle licence accordée par Washington le mois dernier, selon les données de suivi des navires.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
154,068 USD NYSE +0,59%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,05 USD Ice Europ +0,01%
Pétrole WTI
62,90 USD Ice Europ +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

