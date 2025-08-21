Les États-Unis reprennent les importations de pétrole vénézuélien sous une nouvelle licence accordée à Chevron

Deux pétroliers affrétés par Chevron CVX.N transportant du brut vénézuélien ont atteint les eaux américaines jeudi, marquant les premières importations américaines de pétrole du pays sud-américain à la suite d'une nouvelle licence accordée par Washington, selon les données de suivi des navires.

Le mois dernier, le département du Trésor américain a délivré à Chevron une licence restreinte permettant à la société américaine d'opérer dans le pays de l'OPEP et d'exporter son pétrole après une pause de trois mois déclenchée par des politiques plus strictes à l'égard du Venezuela, qui fait l'objet de sanctions.

Les navires Mediterranean Voyager et Canopus Voyager ont chargé du pétrole brut vénézuélien Boscan et Hamaca au début du mois après des négociations avec PDVSA, qui est le partenaire de Chevron dans plusieurs coentreprises, selon les données de LSEG et les documents de la société d'État.

Les pétroliers prévoient de décharger à Port Arthur, au Texas, et à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Deux autres cargaisons de Chevron qui ont quitté le Venezuela ce mois-ci sont également en route vers les États-Unis.

Mike Wirth, directeur général de Chevron, a déclaré au début du mois que le flux de pétrole vénézuélien vers les États-Unis reprendrait en août, dans des volumes limités.

Chevron n'avait pas eu accès au brut vénézuélien depuis avril, lorsque PDVSA a annulé une poignée de cargaisons qu'elle avait programmées pour la société en raison de problèmes de paiement liés aux sanctions.

Chevron, qui a exporté au cours du premier trimestre quelque 252 000 barils par jour de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, traite généralement une partie du brut dans ses propres raffineries et vend le reste à des raffineurs indépendants, notamment les sociétés américaines Valero Energy

VLO.N et PBF Energy PBF.N .

Le gouvernement vénézuélien rejette les sanctions américaines et a déclaré qu'elles équivalaient à une guerre économique contre le pays.