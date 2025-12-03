Un an de prison avec sursis pour l'homme qui a profané la tombe de Badinter

Des policiers près de la tombe de l'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, vandalisée quelques heures avant son transfert au Panthéon, au cimetière de Bagneux, près de Paris, le 9 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

L'homme de 23 ans qui a reconnu avoir profané la tombe de Robert Badinter, quelques heures avant l'entrée au Panthéon le 9 octobre de l'ex-garde des Sceaux, a été condamné mercredi soir à Nanterre à un an d'emprisonnement avec sursis.

Jugé en comparution immédiate pour profanation de sépulture et dégradation du bien d'autrui, cet étudiant ingénieur d'une école prestigieuse a reconnu les faits, en garde à vue puis à l'audience.

La peine, conforme aux réquisitions du procureur de Nanterre Yves Badorc, a été assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général.

La profanation de la tombe au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine) avait été constatée quelques heures avant la panthéonisation de l'ancien avocat et garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort en France.

"Je ne me faisais pas à cette idée que M. Badinter allait au Panthéon (...) Au même moment, je m'intéressais au personnage de Jean-Marie Le Pen, au fait que sa sépulture avait été détruite" (elle a été dégradée en janvier à La Trinité-sur-Mer, NDLR), avait tenté de justifier l'étudiant à l'audience, se présentant comme "royaliste loyaliste".

"Comment les écoles de la République qui sont censées former des élites peuvent attirer dans leurs rangs des gens qui ont un tel projet criminel", s'est demandé le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Benjamin Deparis, qui présidait l'audience.

Questionné longuement sur ses idées politiques, le prévenu s'est dit "séduit" par l'idéologie royaliste et a répondu à l'affirmative aux questions du procureur sur une éventuelle "décadence" de la société.

Deux croix gammées avaient été retrouvées dans ses cahiers, qu'il avait expliqué en garde à vue comme un "esprit d'école" puis en audience comme de "l'humour noir".

L'air contrit, l'étudiant a cependant reconnu à plusieurs reprises avoir agi "avec froideur", présenté ses excuses à la famille de M. Badinter et admis: "C'est vrai, ce que j'ai fait, c'était lâche".

Elisabeth Badinter, veuve de M. Badinter, n'était pas présente ou représentée à l'audience.

- Carte du cimetière annotée -

L'homme a été retrouvé grâce à l'étude d'images de vidéosurveillance, qui le montraient entrant et sortant du cimetière dans la nuit, et au bornage de son téléphone.

L'enquête a permis d'établir qu'il s'était rendu quelques jours plus tôt au cimetière et avait chez lui un plan des lieux, où il avait annoté l'emplacement de la tombe de M. Badinter.

"On parle de préméditation, pour autant il a hésité jusqu'au bout, la préméditation est là, la détermination n'y est pas", a argué son avocate Me Fanny Ginsburg.

Interpellé mardi matin, le jeune homme était inconnu de la justice.

Robert Badinter, le 19 avril 2018, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Après la constatation de la profanation de la sépulture de Robert Badinter, le parquet avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire, confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.

Les mots "Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la REPUBLIQUE le (Robert Badinter, NDLR) sanctifient" avaient été tagués à la peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien ministre, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans.

La tombe, qui n'a pas subi de dégât matériel, avait été rapidement nettoyée par les services de la ville de Paris.

"Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire", avait réagi Emmanuel Macron. "La République est toujours plus forte que la haine", avait encore écrit le chef de l'Etat dans un message publié sur le réseau social X.