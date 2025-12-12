Les États-Unis repoussent la date de livraison du nouvel Air Force One à la mi-2028, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée de l'air américaine a reporté d'un an la livraison prévue du premier des deux nouveaux avions Air Force One, à la mi-2028, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'armée de l'air a présenté cette dernière estimation dans une déclaration à Bloomberg qui précise que le calendrier "est le résultat de discussions continues entre Boeing et l'armée de l'air".

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En mai, un responsable de l'armée de l'air américaine a déclaré que Boeing BA.N proposait de livrer sa nouvelle version retardée d'Air Force One en 2027, soit trois ans plus tard que la date de décembre 2024 initialement prévue dans le contrat.