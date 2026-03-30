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Les États-Unis repoussent au 1er mai la date limite pour les acquéreurs potentiels d'actifs de Lukoil
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les sanctions américaines à l'encontre de Lukoil et sur l'intérêt porté à ses actifs à l'étranger)

Les États-Unis ont prolongé lundi pour la quatrième fois le délai accordé aux entreprises pour négocier avec la société russe Lukoil LKOH.MM l'achat de ses actifs à l'étranger, après les sanctions imposées par Washington à la société énergétique l'année dernière. L'Office américain de contrôle des avoirs étrangers a prolongé cette fois d'un mois, jusqu'au 1er mai, le délai accordé aux entreprises intéressées par l'achat d'actifs étrangers d'une valeur d'environ 22 milliards de dollars . Washington a imposé des sanctions en octobre à Lukoil, le deuxième producteur de pétrole russe, et à Rosneft ROSN.MM , son principal producteur, afin de réduire la capacité de Moscou à payer sa guerre contre l'Ukraine .

Parmi les parties intéressées par ces actifs figurent la société américaine de capital-investissement Carlyle, les majors pétrolières américaines Exxon Mobil XOM.N et Chevron Corp

CVX.N , le conglomérat d'Abou Dhabi International Holding Company IHC.AD et l'investisseur autrichien Bernd Bergmair, ancien propriétaire majoritaire d'un groupe de divertissement pour adultes qui comprend le site web Pornhub.

Tout accord spécifique conclu avec Lukoil concernant les actifs devra être approuvé par l'OFAC. L'administration Trump a ralenti la vente des actifs internationaux de Lukoil pour faire pression sur la Russie dans les pourparlers de paix en Ukraine, ont déclaré quatre sources à Reuters en février.

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