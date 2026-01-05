Les États-Unis réduisent les recommandations concernant les vaccins pour enfants ; les ventes de Merck pourraient chuter de 2 milliards de dollars, selon Bernstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les États-Unis ont mis fin à leur recommandation de longue date de vacciner tous les enfants contre le rotavirus, la grippe, la maladie méningococcique et l'hépatite A, un changement radical qui fait avancer l'un des objectifs à long terme du secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr ** Le nouveau calendrier recommande également que les enfants américains reçoivent une seule dose du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), plutôt que deux doses
** La société Merck MRK.N est la plus exposée, avec un impact notable sur le vaccin contre le papillomavirus Gardasil et le vaccin contre le rotavirus Rotateq, a déclaré le courtier Bernstein ** "Au maximum, au fil du temps, cela pourrait avoir un impact négatif sur les futurs revenus des vaccins de MRK jusqu'à 2 milliards de dollars par an" - Bernstein ** "L'impact le plus important pour notre analyse ici est Rotateq - qui contribue actuellement à 450 millions de dollars de revenus aux États-Unis, avec ces nouvelles conditions... Les revenus américains pourraient devenir quasi nuls au fil du temps" - le courtier
** Pour Gardasil, Bernstein s'attend à un impact de près d'un milliard de dollars par an
** En 2025, MRK a augmenté de 5,8%
