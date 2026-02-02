Les États-Unis réduisent les droits de douane sur l'Inde à 18 %, l'Inde accepte de mettre fin aux achats de pétrole russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les barrières commerciales et les tarifs douaniens indiens, commentaires d'analystes, paragraphes 5-11)

Trump va supprimer les droits de douane punitifs de 25 % sur l'Inde, selon un responsable américain

L'Inde achètera du pétrole aux États-Unis et potentiellement au Venezuela

Modi déclare que l'Inde est reconnaissante pour le nouveau taux tarifaire de 18 %

par David Lawder et Aftab Ahmed

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il s'était mis d'accord sur un accord commercial avec l'Inde qui réduit les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde, de l'arrêt de ses achats de pétrole russe et de l'achat de pétrole aux États-Unis et potentiellement au Venezuela. "Par amitié et respect pour le Premier ministre Modi et, conformément à sa demande, avec effet immédiat, nous avons convenu d'un accord commercial entre les États-Unis et l'Inde, en vertu duquel les États-Unis appliqueront un tarif douanier réciproque réduit, le ramenant de 25 % à 18 %", a déclaré M. Trump dans un message publié sur les médias sociaux à la suite d'un appel téléphonique avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que les États-Unis annulaient un droit punitif de 25 % sur toutes les importations en provenance de l'Inde en raison de ses achats de pétrole russe qui s'étaient ajoutés à un droit de douane "réciproque" de 25 %.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des grandes entreprises indiennes ont progressé à la suite de cette nouvelle. La société de conseil en informatique Infosys INFY.K a augmenté de 3,53% dans les échanges de l'après-midi, la société de conseil Wipro WIT.N a augmenté de 7%, HDFC Bank

HDB.N a gagné 3,4% et le fonds négocié en bourse iShares MSCI India a augmenté de 3,3%.

M. Modi s'est également engagé à ce que l'Inde "achète des produits américains à un niveau beaucoup plus élevé", en plus d'acheter pour plus de 500 milliards de dollars d'énergie américaine, notamment du charbon, ainsi que des technologies, des produits agricoles et d'autres produits, a ajouté M. Trump.

"Ils iront également de l'avant pour réduire leurs droits de douane et leurs barrières non tarifaires contre les États-Unis à ZÉRO", a déclaré M. Trump à propos de l'Inde.

Jusqu'à ce que M. Trump reprenne ses fonctions et augmente les tarifs douaniers américains à deux chiffres l'année dernière, l'Inde avait certains des tarifs douaniers les plus élevés au monde, avec un taux appliqué simple de 15,6 % et un tarif appliqué effectif de 8,2 %, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

PEU DE DÉTAILS DISPONIBLES

Le message social de vérité de M. Trump contenait peu de détails, notamment sur la date de début des réductions tarifaires, sur les réductions des barrières commerciales et sur les produits américains que l'Inde s'était engagée à acheter.

Les accords commerciaux conclus précédemment avec d'autres grands partenaires commerciaux asiatiques, dont le Japon et la Corée du Sud, comportaient des engagements d'investissement de centaines de milliards de dollars dans les industries américaines, mais l'annonce concernant l'Inde ne mentionnait pas d'investissements spécifiques.

Un porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de précisions. Les ministères indiens du commerce et des affaires étrangères n'ont pas répondu à une demande de commentaire envoyée après les heures de bureau à New Delhi.

Selon Madhavi Arora, économiste chez Emkay Global, l'accord met l'Inde "largement en phase avec ses pairs asiatiques en ce qui concerne les droits de douane", qui se situent entre 15 et 19 %, ajoutant qu'il éliminerait un frein disproportionné aux exportations indiennes et à la roupie.

Les marchés indiens ont été malmenés depuis l'imposition des droits de douane par Washington, ce qui en a fait le marché le moins performant parmi les nations émergentes en 2025, avec des sorties record d'investisseurs étrangers.

DE GRANDS REMERCIEMENTS DE LA PART DE MODI

"C'est merveilleux de parler avec mon cher ami le président Trump aujourd'hui. Je suis ravi que les produits fabriqués en Inde bénéficient désormais de droits de douane réduits de 18 %", a déclaré M. Modi dans un message publié sur les réseaux sociaux le X. "Un grand merci au président Trump au nom des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde pour cette merveilleuse annonce."

Le ministre indien du commerce, Piyush Goyal, a déclaré que l'accord rapprocherait les économies américaine et indienne.

"Cet accord ouvre des perspectives sans précédent pour les agriculteurs, les PME, les entrepreneurs et les travailleurs qualifiés, leur permettant de fabriquer en Inde pour le monde entier, de concevoir en Inde pour le monde entier et d'innover en Inde pour le monde entier. Il aidera l'Inde à obtenir des technologies des États-Unis", a déclaré M. Goyal dans un message sur X.

Cet accord intervient moins d'une semaine après la signature par l'Inde d'un accord commercial très attendu avec l'Union européenne , qui devrait permettre d'éliminer ou de réduire les droits de douane sur 96,6 % des biens échangés en termes de valeur. Cet accord exclut le soja, le bœuf, le sucre, le riz et les produits laitiers de l'UE des réductions tarifaires.

PÉTROLE DE L'HÉMISPHÈRE OCCIDENTAL

Samedi, M. Trump a évoqué un accord potentiel pour que l'Inde achète du pétrole vénézuélien après que les États-Unis ont saisi le président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid militaire au début du mois de janvier. Cet accord fait suite à des mois de négociations commerciales tendues entre les deux plus grandes démocraties du monde.

En août dernier, M. Trump a doublé les droits de douane sur les importations en provenance de l'Inde, les portant à 50 %, afin de faire pression sur New Delhi pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole russe, et il a déclaré au début du mois que le taux pourrait augmenter à nouveau si l'Inde ne réduisait pas ses achats.

Les achats de pétrole vénézuélien permettraient de remplacer une partie du pétrole russe acheté par l'Inde, troisième importateur mondial de pétrole. L'Inde dépend fortement des importations de pétrole, qui couvrent environ 90 % de ses besoins, et l'importation de pétrole russe moins cher a contribué à réduire ses coûts d'importation depuis que Moscou a envahi l'Ukraine en 2022 et que les pays occidentaux ont imposé des sanctions sur ses exportations d'énergie.

Récemment, l'Inde a commencé à ralentir ses achats auprès de la Russie. En janvier, ils s'élevaient à environ 1,2 million de barils par jour, et devraient diminuer à environ 1 million de bpj en février et 800 000 bpj en mars, selon un rapport de Reuters.