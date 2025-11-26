Les États-Unis réduisent de 36 % les dépenses de Medicare pour 15 médicaments coûteux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Medicare annonce que les prix négociés pour 15 médicaments réduiront les dépenses de 36%

Les nouveaux prix entreront en vigueur en 2027

L'industrie pharmaceutique s'oppose aux négociations avec Medicare

(Détails des prix et des économies aux paragraphes 3, 4 et 8; commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 9; PhRMA au paragraphe 12) par Patrick Wingrove et Deena Beasley

Le plan de santé américain Medicare a déclaré mardi que les prix nouvellement négociés pour 15 de ses médicaments les plus coûteux permettront d'économiser 36% sur ces médicaments par rapport aux dépenses annuelles récentes, soit environ 8,5 milliards de dollars en coûts nets de prescription couverts.

Les prix entreront en vigueur en 2027, y compris un prix mensuel de 274 $ pour le médicament GLP-1 populaire de Novo Nordisk NOVOb.CO , le semaglutide, vendu sous le nom de Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.

Selon une analyse publiée dans le Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy, le prix net récent d'Ozempic pour Medicare était de 428 dollars par mois. Medicare a fixé le prix de liste du médicament, avant les remises et les rabais confidentiels, à 959 dollars par mois.

Sur la base de ces prix de liste non escomptés, Medicare a déclaré que les économies réalisées sur les 15 médicaments allaient de 38 % à 85 %.

"Ils allaient s'asseoir à la table des négociations et essayer de faire pression sur ces prix, et c'est ce qu'ils ont fait", a déclaré William Padula, professeur d'économie pharmaceutique et d'économie de la santé à l'université de Californie du Sud.

Calquence, le médicament contre la leucémie d'AstraZeneca

AZN.L , Ofev, le traitement des poumons de Boehringer, et Ibrance, le médicament contre le cancer du sein de Pfizer

PFE.N , ont été les plus touchés par ce cycle de négociations avec Medicare, chacun d'entre eux ayant été amputé de plus de 4 000 dollars par rapport aux prix nets estimés.

Les négociations annuelles sur les prix ont été instaurées dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de 2022, signée par le président Joe Biden. Auparavant, la loi interdisait à Medicare de négocier avec les fabricants de médicaments.

DES ÉCONOMIES SUPÉRIEURES À CELLES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Les économies de 36 % prévues pour 2027 sont supérieures aux 22 % de réduction des dépenses nettes - selon une estimation de Goldman Sachs - que Medicare a réalisées l'année dernière lors de la première série de négociations sur les prix de 10 médicaments différents.

"La méthodologie est de plus en plus efficace, mais ce dernier lot de nouveaux produits avait probablement une plus grande marge de manœuvre en matière de prix, a déclaré William Padula.

Parmi les autres médicaments qui ont fait l'objet de négociations cette année figure l'inhalateur Trelegy Ellipta de GSK GSK.L pour l'asthme et la BPCO, dont le prix sera de 175 dollars, contre 654 dollars pour son prix de liste. Linzess, le médicament d'AbbVie ABBV.N contre le syndrome du côlon irritable, a un nouveau prix de 136 dollars, contre 539 dollars.

Les analystes ont déclaré qu'ils compareront également les nouveaux prix aux prix négociés par d'autres pays à revenu élevé, un concept pour lequel le président Donald Trump s'est battu et qui est parfois appelé prix de la nation la plus favorisée, ou NPF.

L'industrie pharmaceutique a combattu ces efforts. "Qu'il s'agisse de l'IRA ou de la NPF, la fixation des prix des médicaments par le gouvernement n'est pas la bonne politique pour l'Amérique", a déclaré Alex Schriver, porte-parole de l'organisme industriel PhRMA.

Medicare couvre plus de 67 millions de personnes âgées de 65 ans et plus et de personnes handicapées.

"Ces prix seront inférieurs aux prix nets existants. Il y aura de réelles économies", a déclaré Sean Sullivan, professeur de pharmacie à l'université de Washington.

"Tous les autres payeurs peuvent les voir. Qu'est-ce qui les empêchera de demander le même prix aux fabricants?", a-t-il déclaré.

DES PRIX TOUJOURS PLUS ÉLEVÉS QUE DANS LES AUTRES PAYS RICHES

L'année dernière, l'agence Medicare a dévoilé les nouveaux prix maximums pour les dix premiers médicaments à coût élevé négociés dans le cadre de l'IRA, qui entreront en vigueur en 2026.

Pour ces médicaments, notamment l'anticoagulant Eliquis de Pfizer et Bristol Myers Squibb BMY.N et le médicament contre l'arthrite Enbrel d'Amgen AMGN.O , les nouveaux prix étaient encore en moyenne plus du double , et dans certains cas cinq fois, de ce que les fabricants de médicaments avaient accepté dans quatre autres pays à revenu élevé.

En vertu de l'IRA, Medicare doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour fixer les prix, notamment les données des fabricants et la disponibilité d'autres traitements. La loi ne prévoit pas d'examen des prix internationaux dans le cadre de ce processus.

De nombreux autres pays disposent depuis longtemps d'une couverture universelle des médicaments sur ordonnance qui repose sur des négociations de prix centralisées avec les fabricants.

L'administration Trump a depuis défini ce qu'elle considère comme les conditions de tarification de la nation la plus favorisée: le prix le plus bas dans tout pays faisant partie de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques avec un produit intérieur brut par habitant d'au moins 60 % du PIB par habitant des États-Unis.

Dans le cadre d'un programme pilote distinct, Medicare a proposé un "panier de pays" plus restreint, qui comprend six pays du G-7 - le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et le Japon - ainsi que le Danemark et la Suisse. Le prix de référence utilisé pour calculer le prix NPF serait le deuxième prix le plus bas dans ce panier de pays, ajusté en fonction du PIB par habitant.

Le prochain cycle de négociations sur les prix des médicaments de Medicare devrait porter sur 15 autres médicaments délivrés sur ordonnance ou administrés dans les hôpitaux et débuter en février.