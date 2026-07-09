Les États-Unis recommandent à 463 000 propriétaires de Kia de garer leur véhicule à l'extérieur en raison des risques d'incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un avertissement de la NHTSA, de détails sur les incendies et d'un rappel antérieur) par David Shepardson

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a exhorté les propriétaires de 463 000 SUV multisegments Kia 000270.KS à les garer à l'extérieur en raison des risques d'incendie, jusqu'à ce que les réparations du nouveau rappel soient effectuées.

Kia a déclaré qu'elle allait rappeler 463 000 SUV multisegments Telluride aux États-Unis, des années-modèles 2020 à 2024, car le moteur du siège avant à réglage électrique risque de surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie .

La NHTSA a précisé que ces véhicules avaient déjà fait l’objet d’un rappel en 2024 pour le même problème et qu’ils devaient être garés à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des autres véhicules, jusqu’à ce que la nouvelle mesure corrective soit mise en œuvre. Kia a connaissance de sept cas d’incendie de siège et de 11 cas de fusion du moteur de siège, a précisé la NHTSA, et informera les propriétaires concernés à partir du 13 août afin qu’ils prennent rendez-vous chez leur concessionnaire local pour faire effectuer la réparation.

L’agence a également exhorté les propriétaires à garer leur véhicule à l’extérieur dès le rappel initial de 2024.

La NHTSA a expliqué que si le cache ou le bouton de réglage latéral du siège avant électrique est heurté ou frappé accidentellement, l’interrupteur peut se déloger, se désaligner ou être endommagé, entraînant un fonctionnement continu et une surchauffe du moteur du siège. Des incendies pourraient se produire lorsque le véhicule est garé ou en cours de conduite.

L’agence a également indiqué qu’une réparation incorrecte effectuée dans le cadre du rappel de 2024 pourrait entraîner une surchauffe du moteur et un incendie.

Les concessionnaires installeront un ensemble de fusibles électroniques afin d’empêcher le fonctionnement continu du moteur du siège si le commutateur du siège venait à se déloger, à se désaligner en interne ou à être endommagé de quelque manière que ce soit.