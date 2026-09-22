Les États-Unis réclament 30 milliards de dollars supplémentaires pour moderniser le système aéronautique

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 8)

par David Shepardson

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi qu'il demanderait au Congrès d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30 milliards de dollars destinée aux tours de contrôle aérien , aux logiciels et aux mises à niveau numériques, ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires.

En juin 2025 , le Congrès avait approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars sur cinq ans pour la réforme du contrôle aérien, mais Duffy réclamait des milliards supplémentaires eta demandé mardi 10 milliards de dollars supplémentaires pour les aéroports.

« Nous allons demander 30 milliards de dollars au Congrès », a déclaré Duffy lors d’un discours à Washington. « Nous devons prendre en compte l’évolution du pays et les besoins des aéroports. »

Cette demande revêt désormais un caractère d’urgence depuis qu’une panne majeure des télécommunications, survenue lundi, a paralysé le trafic le long de la côte Est pendant plusieurs heures et perturbé des milliers de vols.

Environ 10 milliards de dollars du financement demandé sont destinés au remplacement des tours de contrôle aérien vieillissantes, et 10 milliards supplémentaires sont consacrés aux systèmes de télécommunications et autres technologies utilisées pour le contrôle aérien.

Une partie des fonds demandés servira à développer un nouveau système logiciel que la FAA a commencé à utiliser lundi et qui recourt à l’analyse prédictive pour améliorer la gestion des vols.

Un rapport gouvernemental publié la semaine dernière indiquait que le Congrès devait approuver des crédits supplémentaires ne serait-ce que pour achever la première phase du programme de contrôle du trafic aérien, et précisait que la FAA avait besoin d’une estimation plus précise du coût d’exploitation du nouveau système.

Le coût des mises à niveau des télécommunications a bondi de 4,75 milliards de dollars pour atteindre 5,91 milliards de dollars, selon le rapport. L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que les câbles de cuivre obsolètes utilisés pour les télécommunications devraient être entièrement remplacés d’ici septembre 2027.